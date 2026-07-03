Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи"

Предыдущим местом работы специалиста был "Милан", из которого Аллегри был уволен в конце мая. По итогам сезона-2025/26 "россонери" заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда квалифицировалась в Лигу Европы.

Аллегри 58 лет. С 2021 по 2024 год специалист тренировал туринский "Ювентус", а до этого возглавлял "бьянконери" с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды - Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с "Миланом" он становился чемпионом и обладателем Суперкубка Италии.