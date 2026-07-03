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Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи" - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
11:28 03.07.2026
Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи"

Массимилиано Аллегри стал главным тренером "Наполи"

© Фото : Пресс-служба ФК "Ювентус"Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ювентус"
Массимилиано Аллегри. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массимилиано Аллегри назначен главным тренером итальянского "Наполи".
  • Соглашение с Массимилиано Аллегри рассчитано до 30 июня 2029 года.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Массимилиано Аллегри назначен на пост главного тренера итальянского "Наполи", сообщается на сайте команды Серии А.
Соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2029 года. Аллегри сменит на этом посту Антонио Конте, который покинул клуб в июне после досрочного расторжения контракта.
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Предыдущим местом работы специалиста был "Милан", из которого Аллегри был уволен в конце мая. По итогам сезона-2025/26 "россонери" заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда квалифицировалась в Лигу Европы.
Аллегри 58 лет. С 2021 по 2024 год специалист тренировал туринский "Ювентус", а до этого возглавлял "бьянконери" с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды - Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с "Миланом" он становился чемпионом и обладателем Суперкубка Италии.
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