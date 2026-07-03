В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области

В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области

В Рыльске Курской области машина подорвалась на мине ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Рыльске Курской области машина с сотрудниками администрации подорвалась на мине.

Ранены глава района Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин.

Два других сотрудника администрации получили осколочные ранения.

КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

« "День начался не с добрых вестей. Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что за рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин.

« "У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Прямо сейчас он на операции в Рыльской ЦРБ. После обоих пострадавших доставим в Курскую областную больницу", - сообщил он.

По словам губернатора, еще два человека: начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС стояли на крыльце здания.