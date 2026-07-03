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В Рыльске Курской области машина подорвалась на мине ВСУ - РИА Новости, 03.07.2026
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09:53 03.07.2026 (обновлено: 10:06 03.07.2026)
В Рыльске Курской области машина подорвалась на мине ВСУ

Сотрудники администрации ранены после подрыва на мине в курском Рыльске

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиВ центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области
В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Рыльске Курской области машина с сотрудниками администрации подорвалась на мине.
  • Ранены глава района Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин.
  • Два других сотрудника администрации получили осколочные ранения.
КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"День начался не с добрых вестей. Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что за рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин.
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"У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Прямо сейчас он на операции в Рыльской ЦРБ. После обоих пострадавших доставим в Курскую областную больницу", - сообщил он.
По словам губернатора, еще два человека: начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС стояли на крыльце здания.
"От взрывной волны получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног. Везем их также в Рыльскую больницу. При необходимости отправим в Курск", - добавил он.
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