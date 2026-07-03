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Правительство утвердило правила проверки карточек товаров на маркетплейсах - РИА Новости, 03.07.2026
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12:15 03.07.2026
Правительство утвердило правила проверки карточек товаров на маркетплейсах

Правительство РФ утвердило правила проверки карточек товаров на маркетплейсах

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВ пункте выдачи заказов Wildberries
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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В пункте выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России утвержден порядок проверки информации в карточках товаров, работ и услуг на цифровых посреднических платформах.
  • Проверка будет проводиться с использованием данных 12 государственных информационных систем и реестров для наиболее значимых категорий товаров, влияющих на безопасность и здоровье граждан.
  • Карточки товаров, опубликованные до 1 октября 2026 года, должны быть проверены в течение 180 дней со дня вступления постановления в силу.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Порядок проверки информации, содержащейся в карточках товаров, работ и услуг на цифровых посреднических платформах утвержден в России - подписано соответствующее постановление правительства, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Соответствующее постановление правительства подписано, документ разработан Минэкономразвития в развитие закона "О платформенной экономике". Новые правила определяют единый механизм проверки сведений, которые продавцы размещают в карточках товаров. До публикации карточек товаров операторы посреднических цифровых платформ будут обязаны убедиться в их достоверности.
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Проверка затронет наиболее значимые категории товаров, от которых напрямую зависят безопасность и здоровье граждан. В их числе: лекарственные препараты, медицинские изделия, биологически активные добавки и продукция, подлежащая государственной регистрации, пестициды и агрохимикаты, товары, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации.
Для проверки сведений маркетплейсы будут использовать данные 12 государственных информационных систем и реестров.
Среди них - госреестры лекарственных средств, медизделий, пестицидов и агрохимикатов, Федеральная государственная информсистема в области аккредитации, система мониторинга движения лекарственных препаратов, государственная информсистема мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке, а также единые реестры Евразийского экономического союза.
Проверка должна проводиться в течение трех рабочих дней после получения оператором всех необходимых сведений от продавца. Если информация подтверждается, карточка товара допускается к публикации. В дальнейшем для поддержания актуальности данных операторы будут проводить повторную проверку не реже одного раза в десять рабочих дней.
Особый порядок предусмотрен для уже размещенных товаров. Карточки, опубликованные до 1 октября 2026 года, должны быть проверены в течение 180 дней со дня вступления постановления в силу.
"Новые механизмы регулирования цифровых платформ направлены на то, чтобы сделать онлайн-покупки безопаснее для граждан. Утвержденный порядок проверки сведений о товарах позволит обеспечить достоверность информации, размещаемой на маркетплейсах, повысить защиту покупателей, а также создать дополнительные гарантии для добросовестных продавцов и правообладателей", – сказал Григоренко.
Постановление вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования. Положения, касающиеся проверки сведений о товарных знаках, начнут действовать с 1 марта 2027 года. Данные правила разрабатывались совместно с бизнесом и прошли обсуждение в рабочей группе по платформенной экономике, созданной в рамках "регуляторной гильотины".
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