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Чемпиону UFC Махачеву присвоили звание заслуженного мастера спорта России - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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12:36 03.07.2026
Чемпиону UFC Махачеву присвоили звание заслуженного мастера спорта России

Исламу Махачеву присвоили звание заслуженного мастера спорта России по самбо

© UFC EurasiaИслам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© UFC Eurasia
Ислам Махачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обладателю титула чемпиона UFC в полусреднем весе Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо, сообщается на сайте Международной федерации самбо (FIAS).
Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
В 2026 году Махачев стал послом самбо в мире. Об этом решении было объявлено на встрече спортсмена с главой FIAS Василием Шестаковым, которая состоялась 18 февраля в Международном центре самбо.
"Ислам – выдающийся спортсмен, чемпион мира по боевому самбо, он вносит беспрецедентный вклад в популяризацию нашего любимого единоборства на международной арене. Перед многомиллионной международной аудиторией он всегда с гордостью говорит, что боевое самбо – его родная дисциплина, и на деле показывает, насколько силен и эффективен наш вид спорта", – сказал Шестаков.
Махачеву 34 года. В ММА он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона UFC в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
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СпортРоссияИслам МахачевUFCМихаил ДегтяревFIAS
 
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