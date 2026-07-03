Чемпиону UFC Махачеву присвоили звание заслуженного мастера спорта России

Краткий пересказ от РИА ИИ Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обладателю титула чемпиона UFC в полусреднем весе Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо, сообщается на сайте Международной федерации самбо (FIAS).

В 2026 году Махачев стал послом самбо в мире. Об этом решении было объявлено на встрече спортсмена с главой FIAS Василием Шестаковым, которая состоялась 18 февраля в Международном центре самбо.

"Ислам – выдающийся спортсмен, чемпион мира по боевому самбо, он вносит беспрецедентный вклад в популяризацию нашего любимого единоборства на международной арене. Перед многомиллионной международной аудиторией он всегда с гордостью говорит, что боевое самбо – его родная дисциплина, и на деле показывает, насколько силен и эффективен наш вид спорта", – сказал Шестаков.