Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обладателю титула чемпиона UFC в полусреднем весе Исламу Махачеву присвоено звание заслуженного мастера спорта России по самбо, сообщается на сайте Международной федерации самбо (FIAS).
Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
В 2026 году Махачев стал послом самбо в мире. Об этом решении было объявлено на встрече спортсмена с главой FIAS Василием Шестаковым, которая состоялась 18 февраля в Международном центре самбо.
"Ислам – выдающийся спортсмен, чемпион мира по боевому самбо, он вносит беспрецедентный вклад в популяризацию нашего любимого единоборства на международной арене. Перед многомиллионной международной аудиторией он всегда с гордостью говорит, что боевое самбо – его родная дисциплина, и на деле показывает, насколько силен и эффективен наш вид спорта", – сказал Шестаков.
Махачеву 34 года. В ММА он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ранее он владел поясом чемпиона UFC в легком весе. Также он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.