Краткий пересказ от РИА ИИ Защита детей — безусловный приоритет работы «Единой России», сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Мытищинское отделение Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительное производство о взыскании по долгу другого человека в отношении десятилетней Арины Захаровой из Омска, ситуация находится на особом контроле, и «Единая Россия» настаивает на полном восстановлении прав ребенка.

Партия будет работать над оперативным реагированием на сбои в государственных информационных системах, затрагивающие детей, и над устранением причин, допускающих повторение ошибок.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Защита детей - безусловный приоритет работы "Единой России", сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что ошибки в появлении обязательств налогового или иного характера в отношении детей должны быть минимизированы и исправляться по первому требованию.

Детский омбудсмен рассказала о ситуации с десятилетней Ариной Захаровой из Омска , в отношении которой Мытищинское отделение Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительное производство о взыскании по долгу другого человека, подчеркнув недопустимость появления подобных ошибок. По ее словам, ситуация находится на особом контроле и " Единая Россия " настаивает на полном восстановлении прав ребенка.

"Любые сбои в государственных информационных системах, затрагивающие ребенка, должны устраняться сразу. Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок. Партия будет работать над этим", - отметила Мария Львова-Белова.

Как уточнила омбудсмен, в партии убеждены, что все обстоятельства, которые привели к подобным решениям, необходимо проверить и принять решения для исключения аналогичных ситуаций.