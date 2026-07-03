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Львова-Белова назвала защиту детей безусловным приоритетом "Единой России" - РИА Новости, 03.07.2026
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09:32 03.07.2026
Львова-Белова назвала защиту детей безусловным приоритетом "Единой России"

Львова-Белова: защита детей является безусловным приоритетом "Единой России"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита детей — безусловный приоритет работы «Единой России», сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
  • Мытищинское отделение Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительное производство о взыскании по долгу другого человека в отношении десятилетней Арины Захаровой из Омска, ситуация находится на особом контроле, и «Единая Россия» настаивает на полном восстановлении прав ребенка.
  • Партия будет работать над оперативным реагированием на сбои в государственных информационных системах, затрагивающие детей, и над устранением причин, допускающих повторение ошибок.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Защита детей - безусловный приоритет работы "Единой России", сообщила РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Она отметила, что ошибки в появлении обязательств налогового или иного характера в отношении детей должны быть минимизированы и исправляться по первому требованию.
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Детский омбудсмен рассказала о ситуации с десятилетней Ариной Захаровой из Омска, в отношении которой Мытищинское отделение Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительное производство о взыскании по долгу другого человека, подчеркнув недопустимость появления подобных ошибок. По ее словам, ситуация находится на особом контроле и "Единая Россия" настаивает на полном восстановлении прав ребенка.
"Любые сбои в государственных информационных системах, затрагивающие ребенка, должны устраняться сразу. Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок. Партия будет работать над этим", - отметила Мария Львова-Белова.
Как уточнила омбудсмен, в партии убеждены, что все обстоятельства, которые привели к подобным решениям, необходимо проверить и принять решения для исключения аналогичных ситуаций.
"Защита детей — безусловный приоритет "Единой России", - подчеркнула она.
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