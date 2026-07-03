МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл костромской "Спартак" в товарищеском матче на своей базе в подмосковной Баковке.

В рамках предсезонного сбора "Локомотив" 11 июля сыграет с тольяттинским "Акроном" и московским "Спартаком". Команда Михаила Галактионова начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) домашним матчем с грозненским "Ахматом". Первый тур чемпионата запланирован на 24-27 июля.