Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл костромской «Спартак» в товарищеском матче со счетом 2:0.
- «Локомотив» откроет новый сезон РПЛ домашним матчем с грозненским «Ахматом», первый тур чемпионата запланирован на 24–27 июля.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл костромской "Спартак" в товарищеском матче на своей базе в подмосковной Баковке.
Встреча на тренировочной базе "Локомотива" в Баковке (Московская область) завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников, мячи забили Алексей Батраков (41-я минута) и Михаил Щетинин (56).
В рамках предсезонного сбора "Локомотив" 11 июля сыграет с тольяттинским "Акроном" и московским "Спартаком". Команда Михаила Галактионова начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) домашним матчем с грозненским "Ахматом". Первый тур чемпионата запланирован на 24-27 июля.
В другом матче дня "Оренбург" обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:1.