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"Локомотив" обыграл костромской "Спартак" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
19:24 03.07.2026 (обновлено: 20:50 03.07.2026)
"Локомотив" обыграл костромской "Спартак" в товарищеском матче

Футболисты "Локомотива" обыграли костромской "Спартак" в товарищеском матче

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл костромской «Спартак» в товарищеском матче со счетом 2:0.
  • «Локомотив» откроет новый сезон РПЛ домашним матчем с грозненским «Ахматом», первый тур чемпионата запланирован на 24–27 июля.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл костромской "Спартак" в товарищеском матче на своей базе в подмосковной Баковке.
Встреча на тренировочной базе "Локомотива" в Баковке (Московская область) завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников, мячи забили Алексей Батраков (41-я минута) и Михаил Щетинин (56).
В рамках предсезонного сбора "Локомотив" 11 июля сыграет с тольяттинским "Акроном" и московским "Спартаком". Команда Михаила Галактионова начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) домашним матчем с грозненским "Ахматом". Первый тур чемпионата запланирован на 24-27 июля.
В другом матче дня "Оренбург" обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:1.
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ФутболМихаил ГалактионовЛокомотив (Москва)Спартак МоскваАкрон (Тольятти)Алексей БатраковРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Первая ЛигаСпорт
 
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