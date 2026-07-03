"Локомотив" со счетом 8:0 разгромил старейший футбольный клуб России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Локомотив» разгромил футбольный клуб «Знамя труда» из Орехово-Зуево в товарищеском матче со счетом 8:0.
- Хет-трик в матче оформил Владислав Голубев, дулями отметились Руслан Мялковский и Артем Корнеев, также гол забил Вадим Раков. Георгий Джикия провел первый матч в составе «Локомотива» после возвращения в клуб.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московский "Локомотив" разгромил футбольный клуб "Знамя труда" из Орехово-Зуево в товарищеском матче.
Встреча на тренировочной базе "Локомотива" в Баковке (Московская область) завершилась со счетом 8:0. Хет-трик оформил Владислав Голубев (2, 31, 62-я минуты), дублями отметились Руслан Мялковский (25, 64) и Артем Корнеев (51, 80), также гол забил Вадим Раков (73).
Первый матч в составе "Локомотива" после возвращения в клуб провел защитник Георгий Джикия. Экс-капитан столичного "Спартака" и сборной России является воспитанником академии железнодорожников.
Позднее в пятницу московский "Локомотив" встретится с костромским "Спартаком", выступающим в Первой лиге. "Знамя труда" является старейшим действующим футбольным клубом России, он был основан в 1909 году. С 2026 года команда играет в первенстве Федерации футбола Московской области.
Товарищеские матчи. Клубы
03 июля 2026 • начало в 11:00
Завершен