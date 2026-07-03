"Локомотив" со счетом 8:0 разгромил старейший футбольный клуб России

Первый матч в составе "Локомотива" после возвращения в клуб провел защитник Георгий Джикия. Экс-капитан столичного "Спартака" и сборной России является воспитанником академии железнодорожников.

Позднее в пятницу московский "Локомотив" встретится с костромским "Спартаком", выступающим в Первой лиге. "Знамя труда" является старейшим действующим футбольным клубом России, он был основан в 1909 году. С 2026 года команда играет в первенстве Федерации футбола Московской области.