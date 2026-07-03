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Латиноамериканские наемники ВСУ перебрались в Ливию под предлогом учений - РИА Новости, 03.07.2026
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06:56 03.07.2026
Латиноамериканские наемники ВСУ перебрались в Ливию под предлогом учений

РИА Новости: в Ливию в апреле прибыли наемники ВСУ из Аргентины и Бразилии

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа наемников из Аргентины и Бразилии, ранее воевавших на стороне ВСУ в составе 47-й бригады «Магура», прибыла в ливийский город Сирт в качестве инструкторов в конце апреля 2026 года.
  • Наемники попали в Ливию с Украины во время американо-ливийских учений Flintlock 2026, но по окончании учений не покинули страну.
  • Наемники продолжают выкладывать видео и фото тренировок ливийских военных в окрестностях Сирта и на авиабазе Гардабия, где они базируются в одном из ангаров.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группа наемников из Аргентины и Бразилии прибыла в ливийский город Сирт в качестве инструкторов в конце апреля 2026 года, ранее они воевали на стороне ВСУ в составе 47-й бригады "Магура", следует из публикаций латиноамериканцев в соцсетях, которые проанализировало РИА Новости.
Иностранцы попали в Ливию с Украины во время американо-ливийских учений Flintlock 2026, которые проходили во второй половине апреля в районе Сирта. Организатором выступило Африканское командование США (AFRICOM). В маневрах участвовали обе враждующие стороны Ливии – Правительство национального единства (запад) и Ливийская национальная армия (восток). Flintlock проводились на территории, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, командующему Ливийской национальной армией (ЛНА). Однако по окончании учений наемники не покинули страну.
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Агентство установило личности как минимум семи аргентинцев и пятерых бразильцев. Почти все они ранее служили в 47-й бригаде ВСУ "Магура", понесшей тяжелые потери в Сумской области.
Ключевая информация получена из аккаунта Акселя Дильшнайдера – гражданина Аргентины, бывшего военнослужащего местных сил, с немецкими корнями и ультраправыми взглядами. Он прибыл на Украину в 2024 году, получил тяжелое ранение ноги.
Согласно его постам, наемники вылетели из Польши в ливийский Бенгази чартерным рейсом "Турецких авиалиний" с пересадкой в Стамбуле, приземлились в аэропорту Бенина, затем пересели на военный борт. По прибытии Дильшнайдер опубликовал фото шеврона подразделения Wolf Warrior ("Воин-волк") с подписью "инструктор", в качестве геолокации был указан город Сирт. Публикация датирована 23 апреля, что совпадает с датами учений.
Наемники продолжают выкладывать видео и фото тренировок ливийских военных в окрестностях Сирта и на авиабазе Гардабия в 15 километрах от города. Они скрывают шевроны тренируемых подразделений, но РИА Новости идентифицировало на кадрах шеврон Главного управления сил безопасности ЛНА. Это подразделение подчиняется сыну фельдмаршала Хафтара – бригадному генералу Халеду Хафтару. Оно создано в июле 2023 года, выполняет военно-полицейские функции.
Судя по фото, наемники базируются в одном из ангаров на авиабазе Гардабия. Публикации свидетельствуют о тактической подготовке и работе с советскими образцами стрелкового оружия. Часть инструкторов имеет навыки работы с БПЛА, в том числе типа "Баба-Яга", полученные в ходе конфликта на Украине.
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