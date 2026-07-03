Латиноамериканские наемники ВСУ перебрались в Ливию под предлогом учений

Краткий пересказ от РИА ИИ Группа наемников из Аргентины и Бразилии, ранее воевавших на стороне ВСУ в составе 47-й бригады «Магура», прибыла в ливийский город Сирт в качестве инструкторов в конце апреля 2026 года.

Наемники попали в Ливию с Украины во время американо-ливийских учений Flintlock 2026, но по окончании учений не покинули страну.

Наемники продолжают выкладывать видео и фото тренировок ливийских военных в окрестностях Сирта и на авиабазе Гардабия, где они базируются в одном из ангаров.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группа наемников из Аргентины и Бразилии прибыла в ливийский город Сирт в качестве инструкторов в конце апреля 2026 года, ранее они воевали на стороне ВСУ в составе 47-й бригады "Магура", следует из публикаций латиноамериканцев в соцсетях, которые проанализировало РИА Новости.

Иностранцы попали в Ливию Украины во время американо-ливийских учений Flintlock 2026, которые проходили во второй половине апреля в районе Сирта. Организатором выступило Африканское командование США (AFRICOM). В маневрах участвовали обе враждующие стороны Ливии – Правительство национального единства (запад) и Ливийская национальная армия (восток). Flintlock проводились на территории, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, командующему Ливийской национальной армией (ЛНА). Однако по окончании учений наемники не покинули страну.

Агентство установило личности как минимум семи аргентинцев и пятерых бразильцев. Почти все они ранее служили в 47-й бригаде ВСУ "Магура", понесшей тяжелые потери в Сумской области.

Ключевая информация получена из аккаунта Акселя Дильшнайдера – гражданина Аргентины, бывшего военнослужащего местных сил, с немецкими корнями и ультраправыми взглядами. Он прибыл на Украину в 2024 году, получил тяжелое ранение ноги.

Согласно его постам, наемники вылетели из Польши в ливийский Бенгази чартерным рейсом "Турецких авиалиний" с пересадкой в Стамбуле, приземлились в аэропорту Бенина, затем пересели на военный борт. По прибытии Дильшнайдер опубликовал фото шеврона подразделения Wolf Warrior ("Воин-волк") с подписью "инструктор", в качестве геолокации был указан город Сирт. Публикация датирована 23 апреля, что совпадает с датами учений.

Наемники продолжают выкладывать видео и фото тренировок ливийских военных в окрестностях Сирта и на авиабазе Гардабия в 15 километрах от города. Они скрывают шевроны тренируемых подразделений, но РИА Новости идентифицировало на кадрах шеврон Главного управления сил безопасности ЛНА. Это подразделение подчиняется сыну фельдмаршала Хафтара – бригадному генералу Халеду Хафтару. Оно создано в июле 2023 года, выполняет военно-полицейские функции.