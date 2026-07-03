Ликсутов: фармацевтика ОЭЗ вложила в экономику Москвы 66 млрд рублей

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", которые занимаются производством медикаментов, вложили в экономику города 66 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве идет формирование инновационного фармацевтического кластера.

"Центр развития отрасли — ОЭЗ “Технополис Москва”, где уже производят современные лекарственные препараты для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных, аутоиммунных и других заболеваний. В первом квартале 2026 года резиденты инвестировали более 2,7 миллиарда рублей. Всего фармацевтические компании, локализовавшие свои мощности в ОЭЗ, вложили в экономику города почти 66 миллиардов рублей и создали около 3,6 тысячи новых рабочих мест", — сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Лидером по объему вложений за первый квартал текущего года стала фармацевтическая компания, которая сейчас проводит клинические исследования препарата против 30 видов онкологических заболеваний. Кроме того, резидент разработал четыре биоаналога для терапии меланомы, немелкоклеточного рака легкого, колоректального рака и рака почки.

Инвестиции предприятия превысили 1,5 миллиарда рублей. Еще один производитель, который будет выпускать препараты из плазмы крови, вложил более 400 миллионов рублей.

В этом году ОЭЗ "Технополис Москва" исполняется 20 лет. За это время проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. В настоящий момент ОЭЗ состоит из 10 площадок, их общая площадь составляет свыше 430 гектаров. На площадках столичной ОЭЗ ведут свою деятельность более 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превышает 33 тысячи.