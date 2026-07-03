Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 03.07.2026 (обновлено: 18:47 03.07.2026)
Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

Лавров объяснил Родригес-Биркетт требования РФ к кандидатам на пост генсека ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт.
  • Лавров разъяснил ей требования Москвы к претендентам на этот пост.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, постпредом Гайаны в организации Каролин Родригес-Биркетт объяснил ей требования Москвы к претендентам на эту должность, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, встреча министра с Родригес-Биркетт прошла в пятницу.
"Родригес-Биркетт представила свою предвыборную программу. Сергей Лавров разъяснил требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост", - говорится в сообщении.
Обе стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, добавили в МИД.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Кандидат в генсеки ООН рассказала о способе решить кризис на Украине
9 июня, 20:43
 
В миреРоссияГайанаМоскваСергей ЛавровООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала