Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, постпредом Гайаны в организации Каролин Родригес-Биркетт объяснил ей требования Москвы к претендентам на эту должность, сообщили в МИД РФ.