Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Каролин Родригес-Биркетт.
- Лавров разъяснил ей требования Москвы к претендентам на этот пост.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, постпредом Гайаны в организации Каролин Родригес-Биркетт объяснил ей требования Москвы к претендентам на эту должность, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, встреча министра с Родригес-Биркетт прошла в пятницу.
"Родригес-Биркетт представила свою предвыборную программу. Сергей Лавров разъяснил требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост", - говорится в сообщении.
Обе стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, добавили в МИД.