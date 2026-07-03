Лавров: России и Белоруссии в текущих условиях нужно вновь сплотиться

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости сплотиться России и Белоруссии для защиты Союзного государства.

Он указал на напряженную военно-политическую обстановку в мире и возрождение неонацизма.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. России и Белоруссии в текущих условиях необходимо вновь сплотиться и дать отпор любым попыткам посягнуть на безопасность Союзного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В условиях напряженной военно-политической обстановки в мире и возрождения неонацизма, начавшего кровожадную охоту на наших детей, необходимо вновь сплотить ряды и дать решительный отпор любым попыткам посягнуть на суверенитет и безопасность нашего Союзного государства", - указал Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД Белоруссии по случаю Дня независимости республики.

Министр иностранных дел России отметил, что День независимости Белоруссии имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, а также для других братских народов бывшего Советского Союза, особенно в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, поскольку именно в этот знаменательный день 3 июля 1944 года многонациональная Красная Армия освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы всегда будем бережно хранить память о беспримерном мужестве советского народа, ценой колоссальных жертв отстоявшего свободу и независимость нашей общей Родины и избавившего весь мир от "коричневой чумы", - указал Лавров.