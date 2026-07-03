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Лавров: России и Белоруссии в текущих условиях нужно вновь сплотиться - РИА Новости, 03.07.2026
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11:27 03.07.2026 (обновлено: 13:30 03.07.2026)
Лавров: России и Белоруссии в текущих условиях нужно вновь сплотиться

Лавров: Москве и Минску нужно дать отпор попыткам посягательства на безопасность

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил о необходимости сплотиться России и Белоруссии для защиты Союзного государства.
  • Он указал на напряженную военно-политическую обстановку в мире и возрождение неонацизма.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. России и Белоруссии в текущих условиях необходимо вновь сплотиться и дать отпор любым попыткам посягнуть на безопасность Союзного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В условиях напряженной военно-политической обстановки в мире и возрождения неонацизма, начавшего кровожадную охоту на наших детей, необходимо вновь сплотить ряды и дать решительный отпор любым попыткам посягнуть на суверенитет и безопасность нашего Союзного государства", - указал Лавров в поздравительной телеграмме главе МИД Белоруссии по случаю Дня независимости республики.
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Министр иностранных дел России отметил, что День независимости Белоруссии имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, а также для других братских народов бывшего Советского Союза, особенно в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, поскольку именно в этот знаменательный день 3 июля 1944 года многонациональная Красная Армия освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков.
"Мы всегда будем бережно хранить память о беспримерном мужестве советского народа, ценой колоссальных жертв отстоявшего свободу и независимость нашей общей Родины и избавившего весь мир от "коричневой чумы", - указал Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва твердо настроена на тесную внешнеполитическую координацию с белорусскими союзниками и взаимную поддержку в продвижении общих интересов на международной арене.
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