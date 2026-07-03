Лантратова попросила СК расследовать дело о насилии над девочкой из Кубани

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в Следственный комитет России с просьбой расследовать преступление в отношении двухлетней девочки из Краснодара, над которой совершали действия сексуального характера.