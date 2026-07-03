Лантратова попросила СК расследовать дело о насилии над девочкой из Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лантратова обратилась в Следственный комитет России с просьбой расследовать преступление в отношении двухлетней девочки из Краснодара.
- По словам омбудсмена, над девочкой совершали действия сексуального характера, которые няня снимала на телефон.
- Лантратова подчеркнула, что ситуация находится на ее личном контроле и уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае Сергея Мышака.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в Следственный комитет России с просьбой расследовать преступление в отношении двухлетней девочки из Краснодара, над которой совершали действия сексуального характера.
Лантратова рассказала о преступлении в отношении двухлетней девочки из Краснодара. По словам омбудсмена, мать ребенка наняла для дочери няню, которая, как позже стало известно со слов девочки, водила ее в квартиру к своему знакомому мужчине. Там ребенку давали неизвестные таблетки и совершали действия сексуального характера, которые няня снимала на телефон. В результате девочка стала кричать по ночам и бояться окружающих. Мать ребенка уже обратилась в правоохранительные органы.
"Направила обращение в Следственный комитет России с просьбой взять на контроль принятие законного процессуального решения в кратчайшие сроки. Постоянно на связи с компетентными органами по вопросам защиты прав детей и семьи", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что ситуация находится на ее личном контроле и уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае Сергея Мышака.
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