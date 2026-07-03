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Удары по мирным гражданам требуют расследования, заявила Лантратова - РИА Новости, 03.07.2026
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15:14 03.07.2026 (обновлено: 15:26 03.07.2026)
Удары по мирным гражданам требуют расследования, заявила Лантратова

Лантратова: удары по мирным гражданам требуют расследования и правовой оценки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что удары по мирным гражданам недопустимы.
  • Она добавила, что они требуют расследования и правовой оценки.
  • ВСУ нанесли удар по рынку в Токмаке в Запорожской области, а в центре Рыльска Курской области подорвалась машина с сотрудниками районной администрации.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова говоря об ударе ВСУ в Токмаке и подрыве машины в Рыльске, заявила, что удары по мирных гражданам недопустимы, они требуют расследования и правовой оценки.
Федеральный омбудсмен отметила, что ВСУ нанесли удар по рынку в Токмаке Запорожской области, а в центре Рыльска Курской области подорвалась машина с сотрудниками районной администрации.
"Такие преступные удары по мирным гражданам недопустимы - каждое человеческое горе требует всестороннего расследования и правовой оценки", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания.
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