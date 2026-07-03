Удары по мирным гражданам требуют расследования, заявила Лантратова

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова говоря об ударе ВСУ в Токмаке и подрыве машины в Рыльске, заявила, что удары по мирных гражданам недопустимы, они требуют расследования и правовой оценки.

В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания.