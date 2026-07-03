Лантратова прокомментировала последние атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Лантратова заявила о полном отсутствии нравственных принципов у ВСУ после нападений на гражданских лиц.
- Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения.
- В Рыльске Курской области машина подорвалась на мине ВСУ, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападение на гражданских лиц демонстрирует полное отсутствие каких-либо нравственных принципов у ВСУ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, комментируя удар украинских боевиков по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв машины в курском Рыльске.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, погибли пять мирных жителей, еще 18 человек получили ранения. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания.
"Бесчеловечное нападение на гражданских демонстрирует полное отсутствие каких-либо нравственных принципов у тех, кто стоит за этим зверством", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс", комментируя преступления ВСУ.