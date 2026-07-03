Лантратова прокомментировала последние атаки ВСУ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нападение на гражданских лиц демонстрирует полное отсутствие каких-либо нравственных принципов у ВСУ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, комментируя удар украинских боевиков по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв машины в курском Рыльске.