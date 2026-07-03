Лантратова находится на связи с омбудсменами Запорожской и Курской областей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова находится в постоянном контакте с омбудсменами Запорожской и Курской областей.
- Аппарат Лантратовой держит на контроле ситуацию с ударом ВСУ по рынку в Токмаке и подрывом машины в центре Рыльска.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится в постоянном контакте с омбудсменами Запорожской и Курской областей, которые работают на местах трагедий.
"Нахожусь в постоянном контакте с региональными уполномоченными по правам человека по вопросам оказания помощи людям, региональные правозащитники находятся на местах трагедий", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
Также в пятницу губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания.