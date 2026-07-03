Лантратова находится на связи с омбудсменами Запорожской и Курской областей

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова находится в постоянном контакте с омбудсменами Запорожской и Курской областей.

Аппарат Лантратовой держит на контроле ситуацию с ударом ВСУ по рынку в Токмаке и подрывом машины в центре Рыльска.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится в постоянном контакте с омбудсменами Запорожской и Курской областей, которые работают на местах трагедий.

Она отметила, что ее аппарат держит на контроле ситуацию с ударом ВСУ по рынку в Токмаке и подрывом машины в центре Рыльска.

"Нахожусь в постоянном контакте с региональными уполномоченными по правам человека по вопросам оказания помощи людям, региональные правозащитники находятся на местах трагедий", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.