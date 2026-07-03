Лантратова помогла семье без вести пропавшего участника СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла семье без вести пропавшего участника спецоперации получить назначенные выплаты.

Аппарат Лантратовой направил запросы в различные структуры для выяснения обстоятельств исчезновения военнослужащего и организовал ежемесячную поддержку семьи.

Лантратова подчеркнула, что держит ситуацию на личном контроле и продолжает искать информацию о военнослужащем.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла семье без вести пропавшего участника спецоперации получить назначенные выплаты и продолжить поиски информации о судьбе военного.

Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от уполномоченного по правам человека в Тамбовской области с просьбой помочь семье без вести пропавшего участника СВО. По словам Лантратовой, у семьи двое маленьких детей, и самым важным в вопросе помощи было одновременно оказать поддержку близким военнослужащего и продолжить его поиски.

Она отметила, что ее аппарат направил запросы в военные и следственные структуры, в войсковую часть и в профильные региональные органы, а также координировал работу с региональными органами соцзащиты и с Государственным фондом "Защитники Отечества".

"Семье назначены выплаты, организована ежемесячная поддержка. Командованию части направили запрос с просьбой сообщить обстоятельства исчезновения военнослужащего. Продолжаем искать информацию и координируем действия ведомств в интересах семьи", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".