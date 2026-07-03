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Лантратова помогла семье без вести пропавшего участника СВО - РИА Новости, 03.07.2026
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10:19 03.07.2026
Лантратова помогла семье без вести пропавшего участника СВО

Лантратова помогла семье без вести пропавшего участника СВО получить выплаты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла семье без вести пропавшего участника спецоперации получить назначенные выплаты.
  • Аппарат Лантратовой направил запросы в различные структуры для выяснения обстоятельств исчезновения военнослужащего и организовал ежемесячную поддержку семьи.
  • Лантратова подчеркнула, что держит ситуацию на личном контроле и продолжает искать информацию о военнослужащем.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла семье без вести пропавшего участника спецоперации получить назначенные выплаты и продолжить поиски информации о судьбе военного.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от уполномоченного по правам человека в Тамбовской области с просьбой помочь семье без вести пропавшего участника СВО. По словам Лантратовой, у семьи двое маленьких детей, и самым важным в вопросе помощи было одновременно оказать поддержку близким военнослужащего и продолжить его поиски.
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Она отметила, что ее аппарат направил запросы в военные и следственные структуры, в войсковую часть и в профильные региональные органы, а также координировал работу с региональными органами соцзащиты и с Государственным фондом "Защитники Отечества".
"Семье назначены выплаты, организована ежемесячная поддержка. Командованию части направили запрос с просьбой сообщить обстоятельства исчезновения военнослужащего. Продолжаем искать информацию и координируем действия ведомств в интересах семьи", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она поблагодарила регионального омбудсмена и коллег из фонда "Защитники Отечества" за быструю помощь, а также подчеркнула, что продолжает держать ситуацию на личном контроле.
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ОбществоРоссияТамбовская областьЯна Лантратова
 
 
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