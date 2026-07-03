Глава Тувы взял на личный контроль поиск пропавших в Кызыле девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Тувы Владислав Ховалыг взял на личный контроль поиск двух 12-летних девочек, пропавших в Кызыле.
- Телефоны и обувь одной из них были найдены на берегу Енисея.
- Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял на личный контроль поиск двух 12-летних девочек, пропавших в среду вечером в Кызыле.
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"Прибыв сегодня из командировки, заслушал доклады своих заместителей Алексея Сазан-оола и Шолбана Сендаша о ходе мероприятий по поиску пропавших девочек. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Ховалыг в своем канале на платформе "Макс".
Он также сообщил, что поручил ответственным службам принять все необходимые меры для скорейшего обнаружения пропавших.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.
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