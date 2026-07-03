Глава Тувы взял на личный контроль поиск пропавших в Кызыле девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Тувы Владислав Ховалыг взял на личный контроль поиск двух 12-летних девочек, пропавших в Кызыле.

Телефоны и обувь одной из них были найдены на берегу Енисея.

Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.

КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял на личный контроль поиск двух 12-летних девочек, пропавших в среду вечером в Кызыле.

« "Прибыв сегодня из командировки, заслушал доклады своих заместителей Алексея Сазан-оола и Шолбана Сендаша о ходе мероприятий по поиску пропавших девочек. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Ховалыг в своем канале на платформе " Макс ".

Он также сообщил, что поручил ответственным службам принять все необходимые меры для скорейшего обнаружения пропавших.

В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.