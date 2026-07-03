Рейтинг@Mail.ru
Глава Тувы взял на личный контроль поиск пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 03.07.2026
Глава Тувы взял на личный контроль поиск пропавших в Кызыле девочек

Глава Тувы Ховалыг взял на личный контроль поиск пропавших в Кызыле девочек

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ТувыГлава Тувы Владислав Ховалыг
Глава Тувы Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тувы
Глава Тувы Владислав Ховалыг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Тувы Владислав Ховалыг взял на личный контроль поиск двух 12-летних девочек, пропавших в Кызыле.
  • Телефоны и обувь одной из них были найдены на берегу Енисея.
  • Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников.
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял на личный контроль поиск двух 12-летних девочек, пропавших в среду вечером в Кызыле.
«
"Прибыв сегодня из командировки, заслушал доклады своих заместителей Алексея Сазан-оола и Шолбана Сендаша о ходе мероприятий по поиску пропавших девочек. Держу ситуацию на личном контроле", - написал Ховалыг в своем канале на платформе "Макс".
Он также сообщил, что поручил ответственным службам принять все необходимые меры для скорейшего обнаружения пропавших.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В Кызыле расширили радиус поисков пропавших девочек
Вчера, 08:52
 
ПроисшествияКызылВладислав ХовалыгСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала