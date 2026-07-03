В МВД рассказали о ходе поисков пропавших девочек в Кызыле

«

"Поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Все задействованные службы работают во взаимодействии, принимая необходимые меры для установления местонахождения несовершеннолетних. На текущий момент обследовано около 40 километров прибрежной зоны и береговой линии", - говорится в сообщении.