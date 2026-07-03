В МВД рассказали о ходе поисков пропавших девочек в Кызыле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 12-летние девочки пропали в Кызыле в среду вечером.
- Их телефоны и обувь одной из девочек были найдены на берегу Енисея.
- Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха, обследовано около 40 километров прибрежной зоны и береговой линии.
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Почти 40 километров прибрежной зоны и береговой линии обследовали при поисках двух 12-летних девочек, пропавших в среду вечером в Кызыле, сообщает МВД по республике.
В четверг ведомство сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Позже СК уточнил возраст пропавших, им оказалось по 12 лет. Возбуждено уголовное дело. Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.
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"Поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Все задействованные службы работают во взаимодействии, принимая необходимые меры для установления местонахождения несовершеннолетних. На текущий момент обследовано около 40 километров прибрежной зоны и береговой линии", - говорится в сообщении.