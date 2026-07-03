В Кызыле расширили радиус поисков пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 12-летние девочки пропали в Кызыле в среду вечером.
- Их телефоны и обувь одной из девочек были найдены на берегу Енисея.
- Проводятся поисковые мероприятия с привлечением большого количества людей, включая сотрудников МВД, МЧС, а также используются беспилотники.
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Радиус поисков, пропавших в среду вечером двух 12-летних девочек в Кызыле, расширен, проводится подворный обход для изъятия записей с видеокамер, а также обследуется местность вдоль берега реки Енисей, сообщает СК России по Республике Тыва.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.
"Следователями и криминалистами следственного управления с привлечением сотрудников оперативных служб с целью обнаружения и изъятия видео с видеокамер наблюдения продолжается проведение подворных обходов и осмотров домов, расположенных вдоль береговой линии, с расширением радиуса охвата", - говорится в сообщении.
Также, уточняют в ведомстве, поисковые мероприятия на реке, вдоль береговой линии и прилегающих территориях продолжаются с расширением территории поиска до коммунального моста Кызыла и левобережных дач.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. В четверг в них принимало участие более 100 человек, в том числе глава МВД республики Юрий Завьялов, а также представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа, волонтеры.