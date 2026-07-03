В Кызыле расширили радиус поисков пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ Две 12-летние девочки пропали в Кызыле в среду вечером.

Их телефоны и обувь одной из девочек были найдены на берегу Енисея.

Проводятся поисковые мероприятия с привлечением большого количества людей, включая сотрудников МВД, МЧС, а также используются беспилотники.

КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Радиус поисков, пропавших в среду вечером двух 12-летних девочек в Кызыле, расширен, проводится подворный обход для изъятия записей с видеокамер, а также обследуется местность вдоль берега реки Енисей, сообщает СК России по Республике Тыва.

В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело. Позже СК уточнил возраст девочек, им оказалось по 12 лет.

"Следователями и криминалистами следственного управления с привлечением сотрудников оперативных служб с целью обнаружения и изъятия видео с видеокамер наблюдения продолжается проведение подворных обходов и осмотров домов, расположенных вдоль береговой линии, с расширением радиуса охвата", - говорится в сообщении.

Также, уточняют в ведомстве, поисковые мероприятия на реке, вдоль береговой линии и прилегающих территориях продолжаются с расширением территории поиска до коммунального моста Кызыла и левобережных дач.