В Кузбассе возбудили уголовное дело после пропажи девятилетней девочки

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"В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Юрге девятилетней девочки возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что днем 2 июля 2026 года несовершеннолетняя вышла на улицу и домой не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.