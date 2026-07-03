В Кузбассе возбудили уголовное дело после пропажи девятилетней девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту пропажи девятилетней девочки.
- Днем 2 июля 2026 года она вышла на улицу и не вернулась домой, ее местонахождение до сих пор не установлено.
- Следственные органы совместно с МВД России, МЧС и волонтерами проводят масштабные поиски и следственные действия.
БАРНАУЛ, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи девятилетней девочки в Кузбассе, проводятся масштабные поиски, сообщили РИА Новости в СУ СК по Кемеровской области.
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"В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Юрге девятилетней девочки возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что днем 2 июля 2026 года несовершеннолетняя вышла на улицу и домой не вернулась, до сих пор ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на место происшествия выехала следственная группа. Следователи совместно с оперативными подразделениями МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поиски, а также следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств исчезновения ребенка.
"Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления", - подчеркнули в СУ СК.