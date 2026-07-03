Кумпилов и торговые представители ряда стран обсудили развитие партнерства

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов провел встречу с торговыми представителями Российской Федерации в Абхазии, Турции, Кубе и Испании.

Залина Кобесова (Абхазия), Айдар Гашигуллин (Турция) и Вахтанг Мосашвили (Куба, Испания) прибыли в Адыгею в рамках реализации программы "Недели торговых представителей" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Темой обсуждения стало развитие торгово-экономического сотрудничества и расширение внешнеэкономических связей региона. В диалоге приняли участие министр экономического развития и торговли Адыгеи Артур Чич, помощник главы республики Бэлла Хакунова, советник представительства МИД России в Краснодаре Игорь Терзиян.

В начале беседы Кумпилов поблагодарил министерство промышленности и торговли России за постоянную поддержку республики и организацию мероприятий, которые являются важным инструментом в развитии внешнеэкономического потенциала регионов страны. Он рассказал об основных проектах и макроэкономических показателях республики, отдельно остановился на инвестиционном потенциале региона.

В пресс-службе правительства Адыгеи отметили, что в инвестплане республики до 2030 года – 20 проектов с общим объемом финансирования свыше 101 миллиарда рублей. Один из ключевых проектов – промышленный парк "Энем". Сейчас он размещен на площади около 200 гектаров, до конца года планируется ее увеличить до 500. Там созданы все условия для работы бизнеса. В промпарке уже работают восемь резидентов. Предприятия нацелены на расширение экспорта. Большие перспективы Адыгея связывает и с развитием туризма. В последнее время ежегодно наблюдается стабильный рост турпотока.

Кумпилов подчеркнул, что несмотря на санкционное давление на страну, все больше предпринимателей республики выходят на внешние рынки. В структуре экспорта – продукты питания, машиностроительная продукция, бытовая химия, товары из древесины. В целом в республике выросло число агростартапов благодаря господдержке и смены структуры сельского хозяйства региона. Увеличились объемы выпуска подсолнечного масла, адыгейского сыра, соков, детского питания и другой продукции. При этом товары и услуги предпринимателей республики – высокого качества и востребованы на иностранных рынках.

"Существенную роль в развитии внешнеэкономической деятельности, торговых отношений с дружественными странами играет государственная поддержка. И благодаря системной и комплексной работе, которую мы ведем при содействии правительства страны и Российского экспортного центра, это направление в Адыгее стабильно развивается", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.

Глава региона указал на особую роль торговых представителей Российской Федерации в продвижении отечественных товаров и развитии внешнеэкономических связей.

"Вы помогаете регионам находить надежных партнеров, открывать новые рынки и эффективно выстраивать логистику. Мы готовы предложить инвесторам удобные площадки, льготные условия, а главное – конкретные проекты. Адыгея нацелена и дальше углублять отношения с надежными партнерами России", – отметил Кумпилов.

В свою очередь представители торговых миссий поблагодарили главу Адыгеи за внимание и отметили ряд перспективных направлений сотрудничества, которые уже намечены в ходе посещения предприятий региона. По итогам визита в Адыгею будет выстроен формат взаимодействия с экспортерами республики и определены точки роста, дополнительные меры поддержки, которые придадут импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества и расширению экспорта продукции местных предприятий, указали в пресс-службе.

Кумпилов выразил уверенность в том, что совместная работа с торговыми представителями при поддержке правительства России, партии "Единая Россия" укрепит экономические и дружеские связи с рядом стран.