Угрозы жизни пострадавших при подрыве автомобиля в Курской области нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Угрозы жизни пострадавших при подрыве автомобиля в Рыльском районе Курской области нет, им оказывается вся необходимая помощь.
КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Угрозы жизни пострадавших при подрыве автомобиля в Рыльском районе Курской области нет, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил глава района Владимир Ковальчук.
"Вижу и ценю каждое слово поддержки. В силу сложившейся ситуации не на все звонки и сообщения удалось ответить сразу, но ваше внимание и неравнодушие очень важны. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей. По информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет, всем оказывается необходимая помощь", - написал Ковальчук в своем канале на платформе "Макс".