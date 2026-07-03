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Угрозы жизни пострадавших при подрыве автомобиля в Курской области нет - РИА Новости, 03.07.2026
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14:43 03.07.2026
Угрозы жизни пострадавших при подрыве автомобиля в Курской области нет

Ковальчук: угрозы жизни пострадавших при взрыве машины в Рыльском районе нет

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиВ центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области
В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Угрозы жизни пострадавших при подрыве автомобиля в Рыльском районе Курской области нет, им оказывается вся необходимая помощь.
КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Угрозы жизни пострадавших при подрыве автомобиля в Рыльском районе Курской области нет, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил глава района Владимир Ковальчук.
"Вижу и ценю каждое слово поддержки. В силу сложившейся ситуации не на все звонки и сообщения удалось ответить сразу, но ваше внимание и неравнодушие очень важны. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей. По информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет, всем оказывается необходимая помощь", - написал Ковальчук в своем канале на платформе "Макс".
По данным СК, автомобиль, в котором находился Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации. Ранения получили водитель, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости.
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