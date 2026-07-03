Раненый глава Рыльского района находится в состоянии средней тяжести

КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Раненый после детонации мины ВСУ глава Рыльского района Курской области находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелой, заявил руководитель центра медицины катастроф Александр Попов.

"Состояние средней степени тяжести, ближе к тяжелой. Получает всю полностью терапию. Сейчас получает полное обследование. После этого будет эвакуирован и положен в отделение реанимации", - рассказал журналистам Попов.