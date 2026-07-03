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Раненый глава Рыльского района находится в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 03.07.2026
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13:45 03.07.2026
Раненый глава Рыльского района находится в состоянии средней тяжести

Раненый глава Рыльского района находится в состоянии средней степени тяжести

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рыльского района Курской области ранен после детонации мины ВСУ и находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелой.
  • Он получает терапию и полное обследование, после чего будет эвакуирован и помещен в отделение реанимации.
КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Раненый после детонации мины ВСУ глава Рыльского района Курской области находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелой, заявил руководитель центра медицины катастроф Александр Попов.
"Состояние средней степени тяжести, ближе к тяжелой. Получает всю полностью терапию. Сейчас получает полное обследование. После этого будет эвакуирован и положен в отделение реанимации", - рассказал журналистам Попов.
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