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Командиры подразделений доложили Путину о ситуации в Константиновке - РИА Новости, 03.07.2026
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Командиры подразделений доложили Путину о ситуации в Константиновке

Командиры штурмовых подразделений доложили Путину о ситуации в Константиновке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в городе.
  • Во время доклада по видеосвязи были показаны видеокадры, снятые дронами-разведчиками.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в городе, с дронов были показаны видеокадры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.
"Были также доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра города, из Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе. Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города наших дронов-разведчиков, что и было сделано", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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