Командиры подразделений доложили Путину о ситуации в Константиновке

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в городе, с дронов были показаны видеокадры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.