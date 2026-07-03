Командиры подразделений доложили Путину о ситуации в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в городе.
- Во время доклада по видеосвязи были показаны видеокадры, снятые дронами-разведчиками.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в городе, с дронов были показаны видеокадры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.
"Были также доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра города, из Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе. Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города наших дронов-разведчиков, что и было сделано", - сказал Песков журналистам.