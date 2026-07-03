Краткий пересказ от РИА ИИ Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки.

Президент отметил, что взятие этого города — ключ к освобождению всей территории ДНР.

Он подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии.

Согласно докладу Герасимова, наступление российских войск идет на всех направлениях, и передовые подразделения продвигаются в различных областях.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР.

« "Выполнение задач <...> осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба Вооруженных сил России". Владимир Путин президент России президент России

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Взятие Константиновки — ключ к освобождению всей территории ДНР , отметил президент. Это первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ.

© Фото Армия России освободила Константиновку в ДНР © Фото Армия России освободила Константиновку в ДНР

Путин подчеркнул, что подразделения украинских войск отступают с большими потерями под натиском российской армии. Она продолжает уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО.

« "За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей". Владимир Путин президент России президент России

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С начала года бойцы взяли под контроль 133 населенных пункта и более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.

« "Значительно расширена и полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной". Владимир Путин президент России президент России

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Президент назвал эту зону исторически русской землей. Он отметил, что чем активнее ВСУ будут пытаться бить по объектам инфраструктуры, тем больше будет становиться полоса безопасности на сопредельной территории.

Кроме того, Путин предупредил, что для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях Украина может предпринять диверсионно-террористические действия, к ним нужно быть готовыми.

« "Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, — в принципе, нам на руку. Поскольку эти лицедеи — а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили — своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров". Владимир Путин президент России президент России

Говоря о так называемых европейских миротворцах, президент отметил, что их цель не разрешение конфликта, а продолжение боевых действий с Россией.

« "В своих заявлениях да и практических действиях (они. — Прим. ред.) подтверждают наши предположения об их истинных намерениях". Владимир Путин президент России президент России

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Он также призвал продолжить наносить массированные удары по военным объектам Украины и оценить уровень вовлеченности подстрекателей войны в реальные боевые действия.

« "Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем". Владимир Путин президент России президент России

Доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова

Наступление российских войск идет на всех направлениях.

Наиболее высокие темпы продвижения у группировок войск "Север" и "Восток".

Передовые подразделения "Центра" вошли в Доброполье и Анновку в ДНР.

"Восток" удерживает инициативу, продвигаясь в нескольких областях.

Передовые группы "Днепра" находятся в девяти километрах от окраин Запорожья.

Продолжается расширение полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Завершается освобождение Красного Лимана.

Группировка "Центр" отодвинула фронт на 8,5 километра от Красноармейска.

ВСУ несут значительные потери на Купянском направлении.

Бойцы продолжают ликвидацию украинских боевиков на восточном берегу реки Оскол.

После ударов российских военных у Украины снизились возможности производить дальнобойное оружие.

Киевский режим пытается убедить западных спонсоров в перехвате инициативы, показывая мнимые успехи.

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Как рассказал командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Резвый, чтобы зайти в Константиновку, армия преодолела систему преград — опорных пунктов и проволочных заграждений, которые ВСУ строили годами. Боевиков, сдающихся в плен, ВС России выводят из города.