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Врач объяснила, можно ли заболеть от кондиционера - РИА Новости, 03.07.2026
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14:49 03.07.2026
Врач объяснила, можно ли заболеть от кондиционера

Врач Бурнацкая: кондиционеры и вентиляторы могут разносить инфекции

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкКондиционеры на стене жилого дома
Кондиционеры на стене жилого дома - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Кондиционеры на стене жилого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кондиционеры и вентиляторы не являются источником инфекций, но могут способствовать распространению респираторных частиц в плохо проветриваемых помещениях, рассказала врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" Светлана Бурнацкая.
  • Воздушные потоки от вентиляторов и рециркуляция воздуха кондиционерами могут переносить аэрозоли и мелкие капли, увеличивая риск заражения.
  • Для снижения рисков заражения рекомендуется увеличивать приток наружного воздуха, регулярно чистить и менять фильтры, а также перенаправлять потоки воздуха от вентиляторов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Кондиционеры и вентиляторы не являются источником инфекций, но создаваемые ими воздушные потоки могут переносить респираторные частицы и способствовать заражению в плохо проветриваемых помещениях, рассказала врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" Светлана Бурнацкая.
"Вентилятор создает направленный поток, который может переносить аэрозоли и мелкие капли дальше, чем это произошло бы в стоячем воздухе, при совпадении траектории потока со здоровым человеком риск экспозиции увеличивается. А большинство бытовых кондиционеров рециркулируют внутренний воздух и не обеспечивают адекватного притока наружного воздуха", - сказала Бурнацкая "Газете.Ru".
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По словам врача, при рециркуляции воздуха аэрозоли, выделенные больным, могут распространяться по помещению. Наибольший риск заражения возникает в плохо проветриваемых помещениях, где частицы накапливаются со временем. Чтобы снизить риски, Бурнацкая советует увеличивать приток наружного воздуха, открывать окна или переключать кондиционер на режим притока, а также регулярно чистить и менять фильтры.
"Если в офисе на десять человек один сотрудник кашляет и рядом работает настольный вентилятор, направленный в сторону коллег, поток может перенести аэрозоли дальше и увеличить риск заражения тех, кто находится в траектории потока", - подчеркнула Бурнацкая.
Врач добавила, что в такой ситуации достаточно перенаправить вентилятор, увеличить приток свежего воздуха и предложить больному надеть маску, или по возможности перейти в отдельную комнату, или работать удаленно.
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