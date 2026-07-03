Рейтинг@Mail.ru
Компартия Молдавии не видит смысла в переговорах по выбору премьера - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 03.07.2026
Компартия Молдавии не видит смысла в переговорах по выбору премьера

Компартия Молдавии не видит смысла участвовать в переговорах по выбору премьера

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мунтяну подал в отставку с поста премьер-министра.
  • Президент Молдавии Майя Санду начнет консультации с парламентскими партиями по выбору кандидата на пост премьера с 6 июля.
  • Оппозиционная партия коммунистов Молдавии не видит смысла участвовать в переговорах по выбору кандидата на пост премьер-министра.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия коммунистов Молдавии не видит смысла участвовать в переговорах с президентом Майей Санду по выбору кандидата на пост премьер-министра вместо подавшего в отставку Александра Мунтяну, заявила РИА Новости председатель компартии Диана Караман.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что с 6 июля начнет консультации с парламентскими партиями по выбору кандидата на пост премьера.
«
"Мы примем решение об участии в консультациях с Санду после того, как получим официально приглашение, этот вопрос будет обсуждаться внутри партии. Но вообще мы не видим смысла участвовать в переговорах с теми, кто разрушил власть и представляет собой все самое худшее, что есть в Молдавии", - заявила Караман.
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В Молдавии оппозиция назвала отставку премьера политическим приговором
Вчера, 11:52
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала