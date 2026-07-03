Компартия Молдавии не видит смысла в переговорах по выбору премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Мунтяну подал в отставку с поста премьер-министра.
- Президент Молдавии Майя Санду начнет консультации с парламентскими партиями по выбору кандидата на пост премьера с 6 июля.
- Оппозиционная партия коммунистов Молдавии не видит смысла участвовать в переговорах по выбору кандидата на пост премьер-министра.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия коммунистов Молдавии не видит смысла участвовать в переговорах с президентом Майей Санду по выбору кандидата на пост премьер-министра вместо подавшего в отставку Александра Мунтяну, заявила РИА Новости председатель компартии Диана Караман.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что с 6 июля начнет консультации с парламентскими партиями по выбору кандидата на пост премьера.
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"Мы примем решение об участии в консультациях с Санду после того, как получим официально приглашение, этот вопрос будет обсуждаться внутри партии. Но вообще мы не видим смысла участвовать в переговорах с теми, кто разрушил власть и представляет собой все самое худшее, что есть в Молдавии", - заявила Караман.