Компартия Молдавии не видит смысла в переговорах по выбору премьера

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"Мы примем решение об участии в консультациях с Санду после того, как получим официально приглашение, этот вопрос будет обсуждаться внутри партии. Но вообще мы не видим смысла участвовать в переговорах с теми, кто разрушил власть и представляет собой все самое худшее, что есть в Молдавии", - заявила Караман.