Командир "Южной" бригады рассказал Путину, как освобождали Константиновку

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командир 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск генерал-майор Антон Грунис рассказал президенту России Владимиру Путину, что в ходе освобождения российскими войсками Константиновки в ДНР группировку противника рассекли на отдельные очаги, которые последовательно уничтожали.

"Наступая в городской черте с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые уничтожались последовательно", - сказал он в ходе доклада президенту.