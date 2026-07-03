Рейтинг@Mail.ru
Командир "Южной" бригады рассказал Путину, как освобождали Константиновку - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 03.07.2026
Командир "Южной" бригады рассказал Путину, как освобождали Константиновку

Командир бригады Грунис доложил Путину об освобождении Константиновки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командир 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск генерал-майор Антон Грунис рассказал президенту России Владимиру Путину, что в ходе освобождения российскими войсками Константиновки в ДНР группировку противника рассекли на отдельные очаги, которые последовательно уничтожали.
В пятницу Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку.
"Наступая в городской черте с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые уничтожались последовательно", - сказал он в ходе доклада президенту.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Путин назвал действия по освобождению Константиновки отличным результатом
Вчера, 23:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала