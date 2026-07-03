Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ошской области на юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1.
- Очаг землетрясения располагался в районе Алайского хребта, жертв и разрушений не зарегистрировано.
БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Ошской области на юге Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в институте сейсмологии Национальной академии наук республики.
"В 15.35 по местному времени (12.35 мск - ред.) в Кыргызской Республике сейсмостанции института сейсмологии зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре около 4 баллов по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой 4,1 и энергетическим классом 9,8", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очаг землетрясения располагался в районе Алайского хребта: в 12 километрах к северу от села Талды-Суу и в 83 километрах к юго-востоку от города Оша.
В сейсмоинституте уточнили, что в селах Талды-Суу, Арча-Булак, Сары-Могол, Ак-Жылга интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.
По предварительным данным МЧС Киргизии, жертв и разрушений в результате подземных толчков не зарегистрировано.