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На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 03.07.2026
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15:04 03.07.2026
На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Ошской области Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ошской области на юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1.
  • Очаг землетрясения располагался в районе Алайского хребта, жертв и разрушений не зарегистрировано.
БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Ошской области на юге Киргизии, сообщили журналистам в пятницу в институте сейсмологии Национальной академии наук республики.
"В 15.35 по местному времени (12.35 мск - ред.) в Кыргызской Республике сейсмостанции института сейсмологии зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре около 4 баллов по 12-балльной шкале MSK-64, магнитудой 4,1 и энергетическим классом 9,8", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что очаг землетрясения располагался в районе Алайского хребта: в 12 километрах к северу от села Талды-Суу и в 83 километрах к юго-востоку от города Оша.
В сейсмоинституте уточнили, что в селах Талды-Суу, Арча-Булак, Сары-Могол, Ак-Жылга интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.
По предварительным данным МЧС Киргизии, жертв и разрушений в результате подземных толчков не зарегистрировано.
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