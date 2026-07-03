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Киев и "миротворцы" в ЕС подтверждают предположения России, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2026
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23:55 03.07.2026
Киев и "миротворцы" в ЕС подтверждают предположения России, заявил Путин

Путин: Киев и "миротворцы" в ЕС подтверждают предположения РФ об их намерениях

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что киевский режим и европейские "миротворцы" подтверждают предположения России об их истинных намерениях.
  • Глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский режим и мнимые европейские "миротворцы" своими действиями подтверждают предположения России об их истинных намерениях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые "миротворцы", целью которых на самом деле является не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и в практических действиях, подтверждают наши предположения об их истинных намерениях", - сказал Путин.
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