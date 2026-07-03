Мирошник: ВСУ стали чаще использовать мины против гражданских объектов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский режим стал чаще использовать мины против гражданских объектов России, в последние месяцы дистанционное минирование применялось с целью подрыва и блокировки движения автотранспорта, а также в местах массового посещения мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.