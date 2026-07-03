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Мирошник: ВСУ стали чаще использовать мины против гражданских объектов - РИА Новости, 03.07.2026
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11:43 03.07.2026
Мирошник: ВСУ стали чаще использовать мины против гражданских объектов

Мирошник: Киев стал чаще использовать мины против гражданских объектов России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим стал чаще использовать мины против гражданских объектов России.
  • В последние месяцы дистанционное минирование применялось для подрыва и блокировки движения автотранспорта, а также в местах массового посещения мирных жителей.
  • Родион Мирошник уточнил, что при помощи дронов устанавливались преимущественно противопехотные мины и самодельные взрывные устройства.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Киевский режим стал чаще использовать мины против гражданских объектов России, в последние месяцы дистанционное минирование применялось с целью подрыва и блокировки движения автотранспорта, а также в местах массового посещения мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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"Еще одна тенденция последнего времени - это значительный рост дистанционного минирования гражданских объектов. В последние месяцы украинские боевики массово применяют мины для подрыва и блокирования движения автотранспорта на трассах, минирования проходов и мест массового посещения мирных жителей", - сказал Мирошник на брифинге.
Он уточнил, что при помощи дронов устанавливались преимущественно противопехотные мины различных технических параметров, в том числе срабатывающих на металл, звук, движение, а также самодельные взрывные устройства, имитирующие бытовые предметы гражданского обихода.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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