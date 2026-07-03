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Эксперты предупредили о новом способе взлома двухфакторной аутентификации - РИА Новости, 03.07.2026
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01:37 03.07.2026 (обновлено: 01:54 03.07.2026)
Эксперты предупредили о новом способе взлома двухфакторной аутентификации

В Servicepipe предупредили о взломе двухфакторной аутентификации через смс-коды

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты лаборатории кибербезопасности Servicepipe выявили новый способ обхода двухфакторной аутентификации с помощью подбора одноразовых кодов из СМС.
  • Злоумышленники могут получить доступ к чувствительным персональным данным пользователя, в том числе к платежной информации.
  • Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют использовать более длинные одноразовые коды, ограничивать число попыток их ввода, внедрять системы антибот-защиты, а также по возможности переходить с СМС-кодов на push-уведомления или приложения-аутентификаторы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты лаборатории кибербезопасности Servicepipe выявили новый способ обхода двухфакторной аутентификации с помощью подбора одноразовых кодов из смс.
"Лаборатория кибербезопасности Servicepipe выявила новый способ атаки, позволяющий обходить механизмы двухфакторной аутентификации для входа в различные аккаунты по одноразовому коду (OTP) из смс", - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
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По его словам, злоумышленники в итоге могут получить доступ к чувствительным персональным данным пользователя, в том числе к платежной информации.
Как пояснили в Servicepipe, новый способ атаки был выявлен при анализе отраженной атаки типа смс-бомбинга. По данным компании, автоматизированные боты могут не только массово запрашивать отправку смс-кодов, но и подбирать одноразовые пароли для авторизации, получая доступ к учетным записям пользователей.
По оценке экспертов, наибольшему риску подвержены сервисы, использующие короткие коды подтверждения, в том числе банки, маркетплейсы, сервисы такси, доставки и каршеринга.
Для защиты от подобных атак специалисты, как пишут "Ведомости", рекомендуют использовать более длинные одноразовые коды, ограничивать число попыток их ввода, внедрять системы антибот-защиты, а также по возможности переходить с смс-кодов на push-уведомления или приложения-аутентификаторы.
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