Химик предостерег от смешивания хлорки с чистящими средствами

Краткий пересказ от РИА ИИ При смешивании хлорки с чистящими средствами на основе кислот выделяются токсичные газы, раздражающие слизистые и дыхательные пути, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Смешивание хлорки со средствами, содержащими аммиак, приводит к образованию токсичных хлораминов, негативно воздействующих на органы дыхания.

При работе с хлорсодержащими средствами важно соблюдать инструкцию производителя, использовать перчатки и обеспечивать хорошую вентиляцию помещения.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. При смешивании хлорки с чистящими средствами выделяются токсичные газы, которые раздражают слизистые и дыхательные пути, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"Наиболее опасные ситуации возникают при смешивании различных чистящих средств. Например, если хлорсодержащий состав соединяется со средством для удаления известкового налета или ржавчины на основе кислот, начинается химическая реакция с выделением хлора. Их вдыхание вызывает раздражение глаз и дыхательных путей, кашель и затруднение дыхания", - сказал Дорохов "Газете.Ru"

По словам химика, не менее опасно смешивание хлорки со средствами, содержащими аммиак - в этом случае образуются токсичные хлорамины, которые также негативно воздействуют на органы дыхания. Хлорка остается популярным средством из-за высокой активности гипохлорита натрия, убивающего бактерии и вирусы, однако в непроветриваемых помещениях ее пары особенно опасны для людей с астмой и аллергией, отметил Дорохов.

Многие ошибочно считают, что резкий запах хлорки говорит об эффективности, хотя на самом деле это сигнал о повышенной концентрации летучих соединений в воздухе, добавил эксперт.