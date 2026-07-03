Рейтинг@Mail.ru
Химик предостерег от смешивания хлорки с чистящими средствами - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 03.07.2026
Химик предостерег от смешивания хлорки с чистящими средствами

Химик Дорохов: хлорка в реакции с чистящими средствами выделяет токсичные газы

CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Washing machine and laundry detergent bottles in a basketБытовая химия
Бытовая химия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Washing machine and laundry detergent bottles in a basket
Бытовая химия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При смешивании хлорки с чистящими средствами на основе кислот выделяются токсичные газы, раздражающие слизистые и дыхательные пути, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
  • Смешивание хлорки со средствами, содержащими аммиак, приводит к образованию токсичных хлораминов, негативно воздействующих на органы дыхания.
  • При работе с хлорсодержащими средствами важно соблюдать инструкцию производителя, использовать перчатки и обеспечивать хорошую вентиляцию помещения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. При смешивании хлорки с чистящими средствами выделяются токсичные газы, которые раздражают слизистые и дыхательные пути, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
"Наиболее опасные ситуации возникают при смешивании различных чистящих средств. Например, если хлорсодержащий состав соединяется со средством для удаления известкового налета или ржавчины на основе кислот, начинается химическая реакция с выделением хлора. Их вдыхание вызывает раздражение глаз и дыхательных путей, кашель и затруднение дыхания", - сказал Дорохов "Газете.Ru".
Мужчина моет окно - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Врач рассказала, как при уборке защитить глаза от частиц бытовой химии
1 июля, 17:09
По словам химика, не менее опасно смешивание хлорки со средствами, содержащими аммиак - в этом случае образуются токсичные хлорамины, которые также негативно воздействуют на органы дыхания. Хлорка остается популярным средством из-за высокой активности гипохлорита натрия, убивающего бактерии и вирусы, однако в непроветриваемых помещениях ее пары особенно опасны для людей с астмой и аллергией, отметил Дорохов.
Многие ошибочно считают, что резкий запах хлорки говорит об эффективности, хотя на самом деле это сигнал о повышенной концентрации летучих соединений в воздухе, добавил эксперт.
"При работе с хлорсодержащими средствами важно соблюдать инструкцию производителя, использовать перчатки и обеспечивать хорошую вентиляцию помещения. После обработки поверхностей желательно тщательно смывать остатки средства водой", - заключил Дорохов.
Одинокие пенсионеры в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Эксперты назвали минусы популярных средств и гаджетов для уборки дома
2 июня, 06:00
 
ОбществоЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала