Рейтинг@Mail.ru
АТОР рекомендует туристам на Хайнане не купаться в море из-за тайфуна - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 03.07.2026
АТОР рекомендует туристам на Хайнане не купаться в море из-за тайфуна

АТОР рекомендует туристам на Хайнане не купаться в море из-за угрозы тайфуна

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкКурортные места в районе города Санья на китайском острове Хайнань
Курортные места в районе города Санья на китайском острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Курортные места в районе города Санья на китайском острове Хайнань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 20 тысяч российских туристов находятся на китайском острове Хайнань.
  • Из-за надвигающегося тайфуна Maysak туристам рекомендуется не купаться в море, не выезжать на коммерческом транспорте и не уходить далеко от своих отелей.
  • Стихия может вызвать задержки прилетов и вылетов туристов, местным властям пришлось приостановить транспортное движение на острове.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 20 тысяч российских туристов находятся на китайском острове Хайнань, из-за надвигающегося тайфуна им рекомендуется не купаться в море и соблюдать рекомендации местных властей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее метеорологическая служба Китая выпустила предупреждение, что первый в этом году тайфун Maysak, который дойдет до суши Китая, в среду выйдет на восточную часть острова Хайнань, а затем пройдет по восточной части провинции Гуандун. В южных регионах страны ожидаются сильные дожди. Из-за тайфуна "Аэрофлот" переносит шесть рейсов в сообщении с Хайнанем, сообщил в пятницу перевозчик.
Волны - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
На Окинаве девять человек получили легкие травмы из-за тайфуна
2 июня, 06:15
"На острове Хайнань, по оценке аналитической службы АТОР, в данный момент находится порядка 20 тысяч туристов из РФ. Туристам настоятельно рекомендуется не купаться в море, следить за рекомендациями местных властей, не выезжать на коммерческом транспорте и не уходить далеко от своих отелей во время стихии", - сказали в АТОР.
Данным ассоциации, местные власти также ввели полную приостановку транспортного движения на всей территории островной провинции. "Паромные перевозки через пролив Цюнчжоу были приостановлены в 2 часа ночи в пятницу. Ожидается, что приостановка продлится от одного до двух дней и будет зависеть от погодных условий", - добавили там.
Отмечается, что стихия может вызвать задержки прилетов и вылетов туристов на Хайнань и с острова на материк. При этом о новом времени вылета пассажиров уведомят по контактам, указанным при бронировании. Авиакомпании также рекомендуют внимательно следить за сообщениями по каналам связи.
В АТОР подчеркнули, что туристам с билетами на стыковочные рейсы через материковый Китай, которые пропустят свои стыковки, рекомендуется обращаться в авиакомпанию или к туроператору для замены пропущенного сегмента.
Отдыхающая на пляже - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Стала известна стоимость туров в популярные у россиян страны в июле
23 июня, 09:55
 
ХайнаньГуандунКитайАссоциация туроператоров России (АТОР)Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала