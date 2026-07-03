АТОР рекомендует туристам на Хайнане не купаться в море из-за тайфуна

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 20 тысяч российских туристов находятся на китайском острове Хайнань.

Из-за надвигающегося тайфуна Maysak туристам рекомендуется не купаться в море, не выезжать на коммерческом транспорте и не уходить далеко от своих отелей.

Стихия может вызвать задержки прилетов и вылетов туристов, местным властям пришлось приостановить транспортное движение на острове.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 20 тысяч российских туристов находятся на китайском острове Хайнань, из-за надвигающегося тайфуна им рекомендуется не купаться в море и соблюдать рекомендации местных властей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее метеорологическая служба Китая выпустила предупреждение, что первый в этом году тайфун Maysak, который дойдет до суши Китая, в среду выйдет на восточную часть острова Хайнань , а затем пройдет по восточной части провинции Гуандун. В южных регионах страны ожидаются сильные дожди. Из-за тайфуна "Аэрофлот" переносит шесть рейсов в сообщении с Хайнанем, сообщил в пятницу перевозчик.

"На острове Хайнань, по оценке аналитической службы АТОР, в данный момент находится порядка 20 тысяч туристов из РФ. Туристам настоятельно рекомендуется не купаться в море, следить за рекомендациями местных властей, не выезжать на коммерческом транспорте и не уходить далеко от своих отелей во время стихии", - сказали в АТОР.

Данным ассоциации, местные власти также ввели полную приостановку транспортного движения на всей территории островной провинции. "Паромные перевозки через пролив Цюнчжоу были приостановлены в 2 часа ночи в пятницу. Ожидается, что приостановка продлится от одного до двух дней и будет зависеть от погодных условий", - добавили там.

Отмечается, что стихия может вызвать задержки прилетов и вылетов туристов на Хайнань и с острова на материк. При этом о новом времени вылета пассажиров уведомят по контактам, указанным при бронировании. Авиакомпании также рекомендуют внимательно следить за сообщениями по каналам связи.