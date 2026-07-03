Краткий пересказ от РИА ИИ Британская партия либерал-демократов предложила посвятить Гарри Кейна в рыцари после победы сборной Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды ДР Конго.

Либерал-демократы призвали избирателей и депутата-лейбориста Энди Бернема поддержать предложение о присвоении Гарри Кейну рыцарского звания.

Встреча Англии и ДР Конго завершилась победой англичан со счетом 2:1, Гарри Кейн оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Британская партия либерал-демократов предложила посвятить нападающего сборной Англии по футболу Гарри Кейна в рыцари после победы англичан в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды ДР Конго.

"Либерал-демократы запускают кампанию за посвящение Гарри Кейна в рыцари после его героических подвигов на чемпионате мира. Либерал-демократы внесли в парламент предложение о присвоении капитану сборной Англии Гарри Кейну рыцарского звания после его сенсационного выступления против Демократической Республики Конго в среду вечером, которое спасло турнир", - говорится в заявлении на сайте партии.

Либерал-демократы призвали всех избирателей потребовать от представляющих их депутатов поддержать призыв. Партия также обратилась с призывом о поддержке предложения к депутату-лейбористу Энди Бернему, вероятному преемнику премьер-министра Кира Стармера.

"Гарри Кейн продемонстрировал вдохновляющее лидерство и характер как на поле, так и за его пределами, отстаивая те самые ценности, которые делают нашу страну великой. Если Энди Бернем хочет успешно начать премьерскую карьеру, он должен поддержать мой призыв", заявила депутат Лейла Моран, которая стала инициатором предложения.