"В FIDE сошли с ума": Карпов о дисквалификации Крамника на год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двенадцатый чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов считает неадекватным решение FIDE дисквалифицировать Владимира Крамника на один год за нарушение кодекса этики.
- FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике из-за его заявлений в отношении Даниэля Народицкого, умершего в октябре 2025 года.
- Анатолий Карпов полагает, что Крамник может оспорить решение FIDE, и организация может надолго погрязнуть в судебных процессах.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что считает абсолютно неадекватным решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировать 14-го чемпиона мира Владимира Крамника на один год за нарушение кодекса этики из-за его заявлений в отношении ранее скончавшегося американца Даниэля Народицкого.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
"Похоже, что те, кто принимал такое решение в FIDE, сошли с ума. Они сбрендили", - сказал Карпов, комментируя вердикт организации в отношении российского гроссмейстера.
Собеседник агентства подчеркнул, что Крамник на протяжении многих лет вносит огромный вклад в развитие шахмат в мире и заслужил право на свое мнение.
"И FIDE теперь вполне может надолго погрязнуть в судебных процессах, если Крамник будет намерен оспорить это решение", - считает гроссмейстер.
Комиссия по этике наложила на Крамника двухлетний запрет на участие в шахматных соревнованиях. Последние 12 месяцев носят условный характер с испытательным сроком в три года, то есть дисквалификация составляет один год при условии отсутствия дальнейших нарушений. Кроме того, в качестве дополнительной санкции Крамнику присудили 12 месяцев неоплачиваемой работы на благо шахматного сообщества. Решение может быть обжаловано им в течение 21 дня.