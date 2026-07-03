"В FIDE сошли с ума": Карпов о дисквалификации Крамника на год

Краткий пересказ от РИА ИИ Двенадцатый чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов считает неадекватным решение FIDE дисквалифицировать Владимира Крамника на один год за нарушение кодекса этики.

FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике из-за его заявлений в отношении Даниэля Народицкого, умершего в октябре 2025 года.

Анатолий Карпов полагает, что Крамник может оспорить решение FIDE, и организация может надолго погрязнуть в судебных процессах.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что считает абсолютно неадекватным решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировать 14-го чемпиона мира Владимира Крамника на один год за нарушение кодекса этики из-за его заявлений в отношении ранее скончавшегося американца Даниэля Народицкого.

В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.

"Похоже, что те, кто принимал такое решение в FIDE, сошли с ума. Они сбрендили", - сказал Карпов, комментируя вердикт организации в отношении российского гроссмейстера.

Собеседник агентства подчеркнул, что Крамник на протяжении многих лет вносит огромный вклад в развитие шахмат в мире и заслужил право на свое мнение.

"И FIDE теперь вполне может надолго погрязнуть в судебных процессах, если Крамник будет намерен оспорить это решение", - считает гроссмейстер.