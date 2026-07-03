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"В FIDE сошли с ума": Карпов о дисквалификации Крамника на год - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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18:11 03.07.2026
"В FIDE сошли с ума": Карпов о дисквалификации Крамника на год

Карпов назвал неадекватным решение FIDE о дисквалификации Крамника на год

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАнатолий Карпов
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Анатолий Карпов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двенадцатый чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов считает неадекватным решение FIDE дисквалифицировать Владимира Крамника на один год за нарушение кодекса этики.
  • FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике из-за его заявлений в отношении Даниэля Народицкого, умершего в октябре 2025 года.
  • Анатолий Карпов полагает, что Крамник может оспорить решение FIDE, и организация может надолго погрязнуть в судебных процессах.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира по классическим шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что считает абсолютно неадекватным решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировать 14-го чемпиона мира Владимира Крамника на один год за нарушение кодекса этики из-за его заявлений в отношении ранее скончавшегося американца Даниэля Народицкого.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
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"Похоже, что те, кто принимал такое решение в FIDE, сошли с ума. Они сбрендили", - сказал Карпов, комментируя вердикт организации в отношении российского гроссмейстера.
Собеседник агентства подчеркнул, что Крамник на протяжении многих лет вносит огромный вклад в развитие шахмат в мире и заслужил право на свое мнение.
"И FIDE теперь вполне может надолго погрязнуть в судебных процессах, если Крамник будет намерен оспорить это решение", - считает гроссмейстер.
Комиссия по этике наложила на Крамника двухлетний запрет на участие в шахматных соревнованиях. Последние 12 месяцев носят условный характер с испытательным сроком в три года, то есть дисквалификация составляет один год при условии отсутствия дальнейших нарушений. Кроме того, в качестве дополнительной санкции Крамнику присудили 12 месяцев неоплачиваемой работы на благо шахматного сообщества. Решение может быть обжаловано им в течение 21 дня.
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СпортМеждународная федерация шахмат (FIDE)ШахматыВладимир КрамникАнатолий Карпов
 
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