Россиянка Караваева победила в беге на 100 метров на Кубке сильнейших

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Караваева заняла первое место в беге на 100 метров на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии с результатом 11,30 секунды.
- Максим Граборенко из Белоруссии стал победителем среди мужчин на дистанции 100 метров с результатом 10,29 секунды.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россиянка Юлия Караваева заняла первое место в беге на дистанции 100 метров на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии, который проходит в Жуковском.
Спортсменка преодолела дистанцию за 11,30 секунды, что стало лучшим результатом сезона в России. Второе место заняла ее соотечественница Наталья Комбарова (11,41), тройку лидеров замкнула белоруска Янина Луценко (11,46).
У мужчин победителем на 100-метровке стал белорус Максим Граборенко (10,29). Далее расположились другой представитель Белоруссии, Никита Жигар (10,35), и россиянин Андрей Сапожников (10,41).
Результаты других соревнований:
прыжок в длину, женщины: 1. Анастасия Кобылянских (Россия, 6,56), 2. Анастасия Дрозд (Белоруссия, 6,55), 3. Диана Русакова (Россия, 6,40);
метание копья, мужчины: 1. Алексей Котковец (Белоруссия, 83,94), 2. Николай Орлов (Россия, 75,43), 3. Дмитрий Тарабин (Россия, 75,25);
бег на 400 м с барьерами, мужчины: 1. Федор Иванов (Россия, 48,59), 2. Данил Ефимов (Россия, 50,45), 3. Владислав Церюта (Россия, 51,31);
бег на 400 м с барьерами, женщины: 1. Карина Кочеткова (Россия, 57,20), 2. Мария Тарабанская (Россия, 57,80), 3. Александра Хильманович (Белоруссия, 58,76);
бег на 1500 м, мужчины: 1. Лев Кочнев (Россия, 3.41,052), 2. Дмитрий Савин (Белоруссия, 3.41,058), 3. Артем Калачев (Белоруссия, 3.41,97);
бег на 1500 м, женщины: 1. Анастасия Мадышева (Россия, 4.18,12), 2. Юлия Лещенко (Россия, 4.18,80), 3. Анна Банатова (Россия, 4.18,87).