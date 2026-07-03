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Капитальный ремонт Нового театра кукол в Краснодаре завершится в 2027 году - РИА Новости, 03.07.2026
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Краснодарский край
 
18:43 03.07.2026
Капитальный ремонт Нового театра кукол в Краснодаре завершится в 2027 году

Капремонт Нового театра кукол в Краснодаре планируют завершить в 2027 году

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяРемонт здания Нового театра кукол в Краснодаре
Ремонт здания Нового театра кукол в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Ремонт здания Нового театра кукол в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 3 июл – РИА Новости. Работы по капитальному ремонту Нового театра кукол в Краснодаре планируется завершить в 2027 году, сказали журналистам в пресс-службе администрации Кубани.
Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина лично проверила строительную готовность театра, добавили в пресс-службе.
"Министр культуры Кубани проверила ход ремонта Нового театра кукол в Краснодаре. Виктория Лапина осмотрела здание учреждения культуры на улице Ставропольской. Его капитально ремонтируют по национальному проекту "Семья". Полностью завершить работы должны в 2027 году", - сказали журналистам в пресс-службе администрации региона.
По словам министра, в здании уже выполнен ремонт кровли, заменили окна и усилили фундамент. Сейчас работники продолжают обновлять инженерные сети и внутренние помещения театра.
"Сегодня строительная готовность объекта составляет 67 процентов. Совсем скоро театр встретит зрителей обновленным, современным и комфортным пространством", - сказала журналистам Лапина.
В пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали журналистам, что на капитальный ремонт Нового театра кукол направили почти 60 миллионов рублей в рамках национального проекта "Семья" и краевой государственной программы "Развитие культуры". Еще более 200 миллионов рублей выделяет муниципалитет.
 
Краснодарский крайКраснодарРемонтТеатр
 
 
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