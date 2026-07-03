Капитальный ремонт Нового театра кукол в Краснодаре завершится в 2027 году

КРАСНОДАР, 3 июл – РИА Новости. Работы по капитальному ремонту Нового театра кукол в Краснодаре планируется завершить в 2027 году, сказали журналистам в пресс-службе администрации Кубани.
Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина лично проверила строительную готовность театра, добавили в пресс-службе.
"Министр культуры Кубани проверила ход ремонта Нового театра кукол в Краснодаре. Виктория Лапина осмотрела здание учреждения культуры на улице Ставропольской. Его капитально ремонтируют по национальному проекту "Семья". Полностью завершить работы должны в 2027 году", - сказали журналистам в пресс-службе администрации региона.
По словам министра, в здании уже выполнен ремонт кровли, заменили окна и усилили фундамент. Сейчас работники продолжают обновлять инженерные сети и внутренние помещения театра.
"Сегодня строительная готовность объекта составляет 67 процентов. Совсем скоро театр встретит зрителей обновленным, современным и комфортным пространством", - сказала журналистам Лапина.
В пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали журналистам, что на капитальный ремонт Нового театра кукол направили почти 60 миллионов рублей в рамках национального проекта "Семья" и краевой государственной программы "Развитие культуры". Еще более 200 миллионов рублей выделяет муниципалитет.