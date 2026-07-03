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Калинская не смогла выйти в четвертый раунд Уимблдона - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Теннис
 
16:04 03.07.2026
Калинская не смогла выйти в четвертый раунд Уимблдона

Российская теннисистка Калинская не смогла выйти в четвертый раунд Уимблдона

© Фото : X (Twitter) аккаунт Australian OpenАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : X (Twitter) аккаунт Australian Open
Анна Калинская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый раунд Уимблдонского турнира, проиграв Белинде Бенчич из Швейцарии в третьем круге.
  • Матч продолжался 2 часа 55 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (6:10) в пользу Бенчич.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече третьего круга Калинская (19-й номер посева) уступила швейцарке Белинде Бенчич (11) со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (6:10). Теннисистки провели на корте 2 часа 55 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
03 июля 2026 • начало в 13:05
Завершен
Белинда Бенчич
2 : 16:44:67:6
Анна Калинская
Календарь Турнирная таблица История встреч
Лучшим результатом 27-летней Калинской на Уимблдоне является выход в четвертый круг в 2024 году.
В следующем раунде третьего в сезоне турнира Большого шлема Бенчич сыграет с победительницей противостояния американок Кори Гауфф (7) и Клэр Лю.
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