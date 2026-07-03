Калинская не смогла выйти в четвертый раунд Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый раунд Уимблдонского турнира, проиграв Белинде Бенчич из Швейцарии в третьем круге.

Матч продолжался 2 часа 55 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (6:10) в пользу Бенчич.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертый раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Во встрече третьего круга Калинская (19-й номер посева) уступила швейцарке Белинде Бенчич (11) со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (6:10). Теннисистки провели на корте 2 часа 55 минут.

Лучшим результатом 27-летней Калинской на Уимблдоне является выход в четвертый круг в 2024 году.