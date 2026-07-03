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Глава Ингушетии выразил готовность помочь пострадавшим в Токмаке - РИА Новости, 03.07.2026
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15:02 03.07.2026
Глава Ингушетии выразил готовность помочь пострадавшим в Токмаке

Калиматов: Ингушетия готова помочь пострадавшим из-за атаки ВСУ в Токмаке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
  • Власти Ингушетии выразили готовность оказать необходимую помощь пострадавшим и осудили атаку.
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии готовы оказать необходимую помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ на рынок в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения. Ингушетия шефствует над Токмакским районом Запорожской области.
"От себя лично и от имени жителей Ингушетии выражаю искренние соболезнования губернатору Запорожской области Евгению Балицкому, родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и восстановления. Ингушетия готова оказывать необходимую помощь пострадавшим", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подобные атаки не могут иметь оправдания и заслуживают самого решительного осуждения.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, есть погибшие
Вчера, 11:35
 
Республика ИнгушетияЗапорожская областьТокмакМахмуд-Али КалиматовЕвгений Балицкий
 
 
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