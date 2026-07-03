Глава Ингушетии выразил готовность помочь пострадавшим в Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
- Власти Ингушетии выразили готовность оказать необходимую помощь пострадавшим и осудили атаку.
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии готовы оказать необходимую помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ на рынок в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения. Ингушетия шефствует над Токмакским районом Запорожской области.
"От себя лично и от имени жителей Ингушетии выражаю искренние соболезнования губернатору Запорожской области Евгению Балицкому, родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и восстановления. Ингушетия готова оказывать необходимую помощь пострадавшим", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подобные атаки не могут иметь оправдания и заслуживают самого решительного осуждения.