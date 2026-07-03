Глава Ингушетии выразил готовность помочь пострадавшим в Токмаке

НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии готовы оказать необходимую помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ на рынок в городе Токмак Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что подобные атаки не могут иметь оправдания и заслуживают самого решительного осуждения.