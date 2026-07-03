Правительство одобрило проект о контроле за производством лекарств

«

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.