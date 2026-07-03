Правительство одобрило проект о контроле за производством лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России одобрило законопроект о совершенствовании лицензионного контроля за производством лекарств.
- Законопроект будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект о совершенствовании лицензионного контроля за производством лекарств, сообщили в пресс-службе кабмина.
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"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.