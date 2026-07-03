Юрист рассказал, как вернуть деньги за страховку по ипотеке

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гражданин РФ может вернуть деньги, выплаченные за страховку по купленной в ипотеку квартире, если он отказался от полиса в период охлаждения или закрыл кредит на жилье до истечения срока действия страховки, рассказал РИА Новости вице-президент международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев.

Юрист отметил, что вернуть уплаченные за страховку деньги можно несколькими способами. В том числе гражданин может воспользоваться периодом охлаждения (установленный законом срок, в течение которого можно отказаться от страховки без объяснения причин).

Юрист объяснил, что если гражданин закрыл ипотеку за год, а страховка на приобретенное жилье действует пять лет, то жилец может вернуть деньги за полис за четыре оставшиеся года. При этом, если страховая сумма зафиксирована в договоре и не зависит от погашения ипотеки, то страховщик может отказать в возврате денег.