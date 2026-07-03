Юрист рассказал, как вернуть деньги за страховку по ипотеке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданин России может вернуть деньги за страховку по купленной в ипотеку квартире, если откажется от полиса в период охлаждения или закроет кредит до истечения срока действия страховки.
- С 2024 года срок периода охлаждения для полисов, оформленных вместе с кредитом, продлен с 14 до 30 календарных дней.
- При полном досрочном погашении ипотеки заемщик может вернуть часть уплаченной страховой премии за неотработанный период.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гражданин РФ может вернуть деньги, выплаченные за страховку по купленной в ипотеку квартире, если он отказался от полиса в период охлаждения или закрыл кредит на жилье до истечения срока действия страховки, рассказал РИА Новости вице-президент международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев.
Юрист отметил, что вернуть уплаченные за страховку деньги можно несколькими способами. В том числе гражданин может воспользоваться периодом охлаждения (установленный законом срок, в течение которого можно отказаться от страховки без объяснения причин).
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"Самый короткий (способ - ред.) - это период охлаждения. С 2024 года для полисов, оформленных вместе с кредитом, срок на отказ продлили с 14 до 30 календарных дней - часть 11 статьи 11 закона № 353-ФЗ. Пока за эти дни не наступило событие с признаками страхового случая, добровольную страховку жизни и трудоспособности страховщик обязан вернуть целиком и перечислить деньги за семь рабочих дней после заявления", - рассказал Хрулев.
Вторым способом юрист назвал полное досрочное погашение ипотеки.
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"По части 12 той же статьи и статье 9.1 закона об ипотеке заемщику отдают премию за неотработанный период по пропорции", - отметил Хрулев.
Юрист объяснил, что если гражданин закрыл ипотеку за год, а страховка на приобретенное жилье действует пять лет, то жилец может вернуть деньги за полис за четыре оставшиеся года. При этом, если страховая сумма зафиксирована в договоре и не зависит от погашения ипотеки, то страховщик может отказать в возврате денег.
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