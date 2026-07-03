Генсек правительства Японии высказался об отношениях с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Япония считает важным поддерживать двусторонние отношения с Россией, заявил генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.
- Япония будет реагировать на ситуацию с учетом своих национальных интересов.
- При этом Кихара отметил, что в отношении России Япония придерживается курса на введение санкций.
ТОКИО, 3 июл — РИА Новости. Для Токио важна поддержка отношений с Москвой, заявил генсек правительства Японии Минору Кихара.
"Россия является соседней с Японией страной, и с точки зрения важности надлежащего поддержания двусторонних отношений мы продолжим реагировать соответствующим образом, исходя из того, что отвечает национальным интересам Японии в целом", — сказал он на пресс-конференции.
Тем не менее политик напомнил, что страна придерживается санкционного курса.
Япония ввела рестрикции против России после начала СВО на Украине. В ответ Москва отказалась от диалога по вопросу Южных Курил. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на эти территории и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.