Генсек правительства Японии высказался об отношениях с Россией

Япония ввела рестрикции против России после начала СВО на Украине. В ответ Москва отказалась от диалога по вопросу Южных Курил. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на эти территории и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.