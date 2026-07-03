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Генсек правительства Японии высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 03.07.2026
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07:00 03.07.2026 (обновлено: 07:30 03.07.2026)
Генсек правительства Японии высказался об отношениях с Россией

Кихара: Япония считает важным поддерживать двусторонние отношения с Россией

© LISA MARIE DAVIDМинору Кихара
Минору Кихара - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© LISA MARIE DAVID
Минору Кихара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Япония считает важным поддерживать двусторонние отношения с Россией, заявил генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара.
  • Япония будет реагировать на ситуацию с учетом своих национальных интересов.
  • При этом Кихара отметил, что в отношении России Япония придерживается курса на введение санкций.
ТОКИО, 3 июл — РИА Новости. Для Токио важна поддержка отношений с Москвой, заявил генсек правительства Японии Минору Кихара.
"Россия является соседней с Японией страной, и с точки зрения важности надлежащего поддержания двусторонних отношений мы продолжим реагировать соответствующим образом, исходя из того, что отвечает национальным интересам Японии в целом", — сказал он на пресс-конференции.
Тем не менее политик напомнил, что страна придерживается санкционного курса.
Япония ввела рестрикции против России после начала СВО на Украине. В ответ Москва отказалась от диалога по вопросу Южных Курил. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на эти территории и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
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