В Якутии школа сгорела, предварительно, из-за удара молнии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сунтарском районе Якутии сгорела Хоринская СОШ 1976 года постройки.
- Предварительная причина пожара — удар молнии, огнем повреждено здание школы на площади 714 квадратных метров.
УЛАН-УДЭ, 3 июл – РИА Новости. Школа сгорела, по предварительным данным, из-за удара молнии в Сунтарском районе Якутии, сообщила прокуратура республики.
"На контроле прокуратуры установление обстоятельств возгорания Хоринской СОШ в Сунтарском районе… Согласно оперативным данным, произошло возгорание деревянного одноэтажного здания школы 1976 года постройки. Предварительная причина пожара - удар молнии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что надзорное ведомство организовало проверку, на место выехал прокурор района Дьулустан Максимов.
В ГУМЧС РФ по республике добавили, что в результате пожара огнем повреждено здание школы на площади 714 квадратных метров.