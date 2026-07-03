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В Якутии школа сгорела, предварительно, из-за удара молнии - РИА Новости, 03.07.2026
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16:00 03.07.2026
В Якутии школа сгорела, предварительно, из-за удара молнии

В Сунтарском районе Якутии школа сгорела, предварительно, из-за удара молнии

© Фото : Прокуратура ЯкутииПоследствия пожара в здании школы в Сунтарском районе Якутии
Последствия пожара в здании школы в Сунтарском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Прокуратура Якутии
Последствия пожара в здании школы в Сунтарском районе Якутии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сунтарском районе Якутии сгорела Хоринская СОШ 1976 года постройки.
  • Предварительная причина пожара — удар молнии, огнем повреждено здание школы на площади 714 квадратных метров.
УЛАН-УДЭ, 3 июл – РИА Новости. Школа сгорела, по предварительным данным, из-за удара молнии в Сунтарском районе Якутии, сообщила прокуратура республики.
"На контроле прокуратуры установление обстоятельств возгорания Хоринской СОШ в Сунтарском районе… Согласно оперативным данным, произошло возгорание деревянного одноэтажного здания школы 1976 года постройки. Предварительная причина пожара - удар молнии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что надзорное ведомство организовало проверку, на место выехал прокурор района Дьулустан Максимов.
В ГУМЧС РФ по республике добавили, что в результате пожара огнем повреждено здание школы на площади 714 квадратных метров.
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