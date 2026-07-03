МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Италия присоединилась к Болгарии, выразив обеспокоенность планами ЕС ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В июне председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда называл инициативу ЕС внести патриарха Кирилла в санкционный список отказом от здравого смысла.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.