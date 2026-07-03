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СМИ: Италия обеспокоена планами ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла - РИА Новости, 03.07.2026
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Религия
 
14:15 03.07.2026 (обновлено: 17:19 03.07.2026)
СМИ: Италия обеспокоена планами ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

Politico: Италия обеспокоена планами ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Италия присоединилась к Болгарии, выразив обеспокоенность планами ЕС ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
  • Глава МИД Болгарии Велислава Петрова заявила, что София не поддерживает санкции против патриарха Кирилла, которые предложены как часть нового пакета ограничений со стороны Евросоюза.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Италия присоединилась к Болгарии, выразив обеспокоенность планами ЕС ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Глава МИД Болгарии Велислава Петрова ранее заявила, что София не поддерживает санкции против энергетики РФ и против патриарха Кирилла, которые предложены как часть нового пакета ограничений со стороны Евросоюза.
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"Италия присоединилась к Болгарии, выразив обеспокоенность планами ввести санкции против патриарха Кирилла", - говорится в публикации.
По данным издания, опасения Италии вытекают из позиции Ватикана.
В июне председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда называл инициативу ЕС внести патриарха Кирилла в санкционный список отказом от здравого смысла.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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