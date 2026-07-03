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Панин* мог получить право находиться в США как беженец, сообщил источник - РИА Новости, 03.07.2026
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08:50 03.07.2026 (обновлено: 09:03 03.07.2026)
Панин* мог получить право находиться в США как беженец, сообщил источник

Источник: иноагент Панин мог получить право находиться в США как беженец

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Алексей Панин*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер Алексей Панин* получил в США разрешение на въезд класса DA, которое выдается при оформлении грин-карты и для тех, кто хочет получить статус беженца.
  • Для въезда в США Панин* использовал класс въезда DA, который соответствует механизму Advance Parole для изменения иммиграционного статуса.
  • Адвокат из Нью-Йорка Аркадий Бух допустил, что Панин* мог обратиться за политическим убежищем в США, ссылаясь, в том числе, на свой статус иноагента.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Актер Алексей Панин* (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) получил в США разрешение на въезд класса DA, которое выдается при оформлении грин-карты и для тех, кто хочет получить статус беженца, рассказал РИА Новости источник.
Для въезда в США Панин* использовал класс въезда DA, который соответствует механизму Advance Parole для изменения иммиграционного статуса заявителя, рассказал источник.
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Адвокат из Нью-Йорка Аркадий Бух в беседе с РИА Новости допустил, что для получения такого класса въезда Панин* мог обратиться за политическим убежищем в США, ссылаясь, в том числе, на свой статус иноагента.
"Мы знаем только то, что у него открыто (заявление) I-485, то есть он в процессе грин-карты. И за это они дают вот этот D-Admission, Advance Parole", - рассказал Бух.
При этом, как отметил Бух, временных ограничений на пребывание в США в своем статусе у просителя политического убежища нет.
"Нет, нет ограничений, если человек подал на политическое убежище, он здесь будет находиться до тех пор, пока не решится, имеет ли он право", - указал юрист.
Панин* ранее проживал в Испании, где у него есть небольшая квартира. При этом РИА Новости, проанализировав соцсети Панина*, выяснило, что в последнее время он находится в Лос-Анджелесе, где выступает со спектаклями собственного сочинения.
В октябре 2022 года Панин* разместил в Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. В 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии, а также запретил ему три года администрировать интернет-ресурсы.
Панин* признан в России иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, заочно арестован и находится в международном розыске. В конце июня РИА Новости сообщали, что Панин* задолжал налоговой более 2,5 миллиона рублей.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иноагентом.
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В миреСШАРоссияНью-Йорк (город)Алексей ПанинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)DA
 
 
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