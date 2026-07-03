Панин* мог получить право находиться в США как беженец, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Актер Алексей Панин* получил в США разрешение на въезд класса DA, которое выдается при оформлении грин-карты и для тех, кто хочет получить статус беженца.

Для въезда в США Панин* использовал класс въезда DA, который соответствует механизму Advance Parole для изменения иммиграционного статуса.

Адвокат из Нью-Йорка Аркадий Бух допустил, что Панин* мог обратиться за политическим убежищем в США, ссылаясь, в том числе, на свой статус иноагента.

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Актер Алексей Панин* (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) получил в США разрешение на въезд класса DA, которое выдается при оформлении грин-карты и для тех, кто хочет получить статус беженца, рассказал РИА Новости источник.

Для въезда в США Панин * использовал класс въезда DA, который соответствует механизму Advance Parole для изменения иммиграционного статуса заявителя, рассказал источник.

Адвокат из Нью-Йорка Аркадий Бух в беседе с РИА Новости допустил, что для получения такого класса въезда Панин* мог обратиться за политическим убежищем в США, ссылаясь, в том числе, на свой статус иноагента.

"Мы знаем только то, что у него открыто (заявление) I-485, то есть он в процессе грин-карты. И за это они дают вот этот D-Admission, Advance Parole", - рассказал Бух.

При этом, как отметил Бух, временных ограничений на пребывание в США в своем статусе у просителя политического убежища нет.

"Нет, нет ограничений, если человек подал на политическое убежище, он здесь будет находиться до тех пор, пока не решится, имеет ли он право", - указал юрист.

Панин* ранее проживал в Испании, где у него есть небольшая квартира. При этом РИА Новости, проанализировав соцсети Панина*, выяснило, что в последнее время он находится в Лос-Анджелесе, где выступает со спектаклями собственного сочинения.

В октябре 2022 года Панин* разместил в Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. В 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам колонии, а также запретил ему три года администрировать интернет-ресурсы.

Панин* признан в России иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, заочно арестован и находится в международном розыске. В конце июня РИА Новости сообщали, что Панин* задолжал налоговой более 2,5 миллиона рублей.