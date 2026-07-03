Европейские сборные позорятся в плей-офф ЧМ. Но Испания крушит без напряга

Сборная Испании по футболу уверенно взяла верх над командой Австрии и победила в плей-офф чемпионата мира впервые за 16 лет. РИА Новости Спорт рассказывает о будничной победе чемпионов Европы на ЧМ-2026 и выходе в 1/8 финала турнира, в котором "фурия роха" может стать участником одного из самых жарких противостояний на североамериканском мундиале.

Пять фактов о матче в Лос-Анджелесе

Испанцы выиграли группу, но не впечатлили. В квартете Н "фурия роха" разгромила Саудовскую Аравию и отправила домой Уругвай, но вот то, как европейцы мучились с дебютантами ЧМ из Кабо-Верде, поразило. Если получилось у экзотической команды сохранить ворота на замке, может получиться и у других. Австрии не повезло. Потому что они стали вторыми в группе J и попали на испанцев, а алжирцы с третьей строчки вышли на команду Швейцарии. Несправедливость в чистом виде. Интересная история встреч. Команды играли друг с другом 16 раз, и в девяти матчах победила "фурия роха". Но на ЧМ было всего одно очное противостояние, и оно осталось за австрийцами (правда, это было в 1978 году). Испания – тотальный фаворит этой пары. Букмекеры совершенно не верят в соперников главного фаворита ЧМ-2026: 1.1 и 6.3 не в пользу Австрии. Но сенсация возможна. И нынешняя стадия плей-офф это доказывает: вылетели немцы, отправились домой Нидерланды… Англия и Бельгия дальше прошли, но каких нервов и сил это стоило топ-сборным из Европы. То же самое можно сказать и про бразильцев, лишь в концовке сломивших сопротивление японцев.

Австрия – ноль. И на табло, и по игре

Не совсем ясно, каков был план на матч Ральфа Рангника, однако номинальные гости ничего не смогли противопоставить победителям Евро-2024. Не сказать, что испанцы безупречно сыграли в обороне (были свободные зоны), просто нападение с Михаэлем Грегоричем и заменившим его на "наконечнике" схемы Марко Арнаутовичем отключило фантазию и не смогло никак напрячь голкипера Унаи Симона. Ноль опасных моментов до перерыва.

Чего не скажешь об испанцах: отмененный гол Марка Кукурельи из-за фола на голкипере, попадание в перекладину и два спасения Александра Шлагера — большая удача, что первый тайм закончился со счетом 1:0. На 36-й минуте Микель Оярсабаль замкнул простел Кукурельи точным попаданием в угол и забил третий гол на ЧМ-2026.

© REUTERS / KIRBY LEE Микель Оярсабаль © REUTERS / KIRBY LEE Микель Оярсабаль

Во втором тайме австрийцы стали чуть активнее, однако статистика так и осталась удручающей. Показательные ноль попаданий в створ испанских ворот и заслуженный вылет с их первого за 28 лет чемпионата мира.

Что касается испанцев, то они выбрали энергосберегающий режим. В спокойном темпе команда Луиса де ла Фуэнте доиграла матч, на 66-й минуте удвоив преимущество и закрыв все вопросы о триумфаторе. Как решето, пропустила оборона Австрии испанцев, и Педро Порро забил головой после навеса Алекса Баэны. А в самой концовке развалившаяся Австрия дала забить и третий: Кукурелья нашел пасом в штрафной одинокого Оярсабаля, оформившего дубль и включившегося в погоню за Лионелем Месси и Килианом Мбаппе (по шесть голов на ЧМ-2026). Счет вообще мог стать 4:0, но титулованный австрийский защитник Давид Алаба преградил мячу путь в пустые ворота.

Расстроенными в составе сборной Испании остались раскритикованный собственным дедом Ферран Торрес и Ламин Ямаль. На счету второго юного таланта по-прежнему один гол. С другой стороны, если Испания замахнется на финал, то у форварда "Барселоны" в запасе еще четыре матча для улучшения бомбардирского показателя.

© REUTERS / Matthew Childs Ламин Ямаль © REUTERS / Matthew Childs Ламин Ямаль

Несколько интересных фактов:

сборная Испании выиграла матч плей-офф на мундиале впервые с победного ЧМ-2010. В 2014-м она не смогла выйти из группы, а потом дважды вылетала в 1/8 финала (постарались Россия и Марокко);

Симон побил рекорд по числу минут подряд без пропущенных мячей на чемпионатах мира. Ранее по этому показателю лидировал великий итальянец Вальтер Дзенга (517 минут без голов);

впервые за 68 лет в стартовом составе одной команды на матч плей-офф ЧМ вышли два футболиста младше 20 лет. Это сделали 19-летний Пау Кубарси и 18-летний Ямаль. В прошлый раз такое произошло с бразильцами Пеле и Жозе Алтафини в четвертьфинале ЧМ-1958 против Уэльса.

Впереди встреча с Криштиану или Модричем

Менее чем через два часа в Канаде пройдет встреча Португалии с Хорватией. Команда Роналду — явный фаворит противостояния, они ни разу не проигрывали "шашечным" на официальном уровне. С другой стороны, хорваты с легендарным Лукой Модричем оставляют куда более целостное впечатление на турнире, нежели "красно-зеленые". В адрес последних много критики за ничьи с ДР Конго и Колумбией, а капитана с пятью "Золотыми мячами" разносят за блеклую игру в важнейших встречах.