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Высокопоставленные лица примут участие в церемонии прощания с Али Хаменеи - РИА Новости, 03.07.2026
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00:20 03.07.2026 (обновлено: 10:23 03.07.2026)
Высокопоставленные лица примут участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

Тегеран примет руководство зарубежных стран на церемонии прощания с Али Хаменеи

© REUTERS / Mohammed SalemЦеремония прощания с Али Хаменеи в Тегеране
Церемония прощания с Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Церемония прощания с Али Хаменеи в Тегеране
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокопоставленные лица различных государств примут участие в церемонии прощания с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.
  • Москву на церемонии будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
  • Народные мероприятия прощания с Али Хаменеи начнутся на следующий день и продлятся до 9 июля.
ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Высокопоставленные лица различных государств в пятницу примут участие в церемонии прощания с духовным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в начале конфликта с США и Израилем.
МИД Ирана сообщал об участии представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.
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Отдать дань уважения аятолле приедут и российские делегаты. Москву будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Официальная церемония прощания с участием высокопоставленных зарубежных лиц состоится в 13.30-14.00 по местному времени (13.00-13.30 мск).
При этом в Тегеране отмечали, что не стали приглашать страны, занявшие по отношению к военным действиям США против Ирана "неправильную позицию".
Отдельно - уже на следующий день - начнутся народные мероприятия, которые продлятся до 9 июля и охватят не только Иран.
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С 4 по 6 июля прощание пройдет в Тегеране: сначала большой религиозный комплекс Имама Хомейни - основателя Исламской Республики - в течение двух дней будет принимать людей на коллективную молитву, после чего - 6 июля - по городу пройдет похоронная процессия.
Седьмого июля тело доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в соседнем Ираке - двух священных для шиитов городах - Кербеле и Неджефе. Девятого июля аятолла вернется обратно в Иран и будет похоронен в родном Мешхеде - спустя более чем через четыре месяца после гибели.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Новым верховным руководителем Ирана после гибели Али Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.
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В миреИранСШАТегеран (город)Али ХаменеиДмитрий МедведевВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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