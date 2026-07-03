Высокопоставленные лица примут участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Высокопоставленные лица различных государств примут участие в церемонии прощания с духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

Москву на церемонии будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Народные мероприятия прощания с Али Хаменеи начнутся на следующий день и продлятся до 9 июля.

ТЕГЕРАН, 3 июл - РИА Новости. Высокопоставленные лица различных государств в пятницу примут участие в церемонии прощания с духовным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в начале конфликта с США и Израилем.

МИД Ирана сообщал об участии представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.

Отдать дань уважения аятолле приедут и российские делегаты. Москву будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Официальная церемония прощания с участием высокопоставленных зарубежных лиц состоится в 13.30-14.00 по местному времени (13.00-13.30 мск).

При этом в Тегеране отмечали, что не стали приглашать страны, занявшие по отношению к военным действиям США против Ирана "неправильную позицию".

Отдельно - уже на следующий день - начнутся народные мероприятия, которые продлятся до 9 июля и охватят не только Иран.

С 4 по 6 июля прощание пройдет в Тегеране: сначала большой религиозный комплекс Имама Хомейни - основателя Исламской Республики - в течение двух дней будет принимать людей на коллективную молитву, после чего - 6 июля - по городу пройдет похоронная процессия.

Седьмого июля тело доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в соседнем Ираке - двух священных для шиитов городах - Кербеле и Неджефе. Девятого июля аятолла вернется обратно в Иран и будет похоронен в родном Мешхеде - спустя более чем через четыре месяца после гибели.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.