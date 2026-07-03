Российская армия наступает в направлении Сум

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка войск "Север" в рамках расширения полосы безопасности наступает в направлении Сум, рассказал президенту России Владимиру Путину командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров.
В пятницу российский лидер посетил пункт управления Объединенной группировки войск.
"В рамках расширения полосы безопасности группировка на курском направлении наступает в общем направлении на Сумы. Передовые подразделения находятся на расстоянии 10 километров от северных окраин города", - добавил Никифоров.
Он уточнил, что группировка "Север" выполняет поставленные задачи в назначенной зоне ответственности, сосредотачивает усилия на расширении созданной полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.