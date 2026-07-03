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"Южная" группировка находится в восьми километрах от Славянска - РИА Новости, 03.07.2026
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"Южная" группировка находится в восьми километрах от Славянска

Передовые подразделения "Южной" группировки находятся в 8 км от Славянска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южная группировка продвинулась на 22 километра от Северска.
  • Передовые штурмовые подразделения находятся в восьми километрах от Славянска.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Южная" группировка продвинулась на 22 километра от Северска, передовые группы находятся в восьми километрах от Славянска, заявил командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев.
"От Северска, товарищ верховный главнокомандующий, в западном направлении соединения третьей армии продвинулись на 22 километра… Передовые штурмовые подразделения третьей армии выполняют задачу в восьми километрах от населенного пункта Славянск", - сказал Медведев в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Президент в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
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