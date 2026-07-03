МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Южная" группировка продвинулась на 22 километра от Северска, передовые группы находятся в восьми километрах от Славянска, заявил командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев.

"От Северска, товарищ верховный главнокомандующий, в западном направлении соединения третьей армии продвинулись на 22 километра… Передовые штурмовые подразделения третьей армии выполняют задачу в восьми километрах от населенного пункта Славянск", - сказал Медведев в докладе президенту РФ Владимиру Путину.